Un operativo sorpresa de agentes federales en Nueva Jersey no solo dejó más de 50 personas arrestadas, sino también heridos. Uno de ellos es un hispano de nombre Julio César, quien contó el pánico vivido y cómo se produjo su lesión en medio de la ofensiva contra la inmigración bajo la administración de Donald Trump. Y es que el último miércoles, una nueva redada encabezada por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos se dio en un almacén aduanero en Edison, ubicado en el noreste del país. Ellos llegaron para buscar a indocumentados, detenerlos y ponerlos bajo custodia.

Desde enero, mes en el que el mandatario asumió el cargo, hizo efectiva su promesa de la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. En estos meses se ha centrado en detener a inmigrantes que residen en el país con documentación inválida o antecedentes penales.

Esta no es la primera vez que los agentes fronterizos llegan a un almacén para buscar inmigrantes, pues, según reporta Univision, hace menos de un mes sucedió lo mismo. Ahí el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) detuvo a más de 20 personas y la mayoría ya fue deportada, lo que ha hecho que la comunidad sienta un temor constante de ser interceptados en sus trabajos, viviendas o mientras están realizando sus actividades cotidianas.

Según testigos, cerca de 50 trabajadores fueron arrestados y los uniformados estarían buscando con drones a los empleados que se escondieron. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

La redada en un almacén aduanero de Nueva Jersey

Según explicó la reportera del medio Berenice Gartner, en este ‘warehouse’ que trabaja con Amazon y el Gobierno federal, habían contratado a una persona extra de seguridad solo para que evitara que los agentes ingresaran porque temían que sucediera en cualquier momento; sin embargo, la redada se realizó el miércoles 20 de agosto por parte de CBP y, según testigos, no se vio a agentes de ICE en el lugar.

Lo que sí llamó la atención es que muchos de los trabajadores fueron ‘marcados’ y se les colocó una pulsera amarilla en la mano para dejar en claro que tiene documentos o un proceso de inmigración y que lo podían dejar salir mientras que a los otros no. Según testigos, CBP armó una oficina dentro del almacén e hizo que cada uno pasara por ahí para tomarle una foto e indagar en su estatus en el país. A ellos los buscaron entre las cajas y carga guardada en el almacén usando incluso drones.

El hombre asegura que, al ver la forma en que entraron los agentes, no supo si correr o quedarse quieto. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

Hispano herido en redada en Nueva Jersey

Julio César, un trabajador hispano, explicó que, al ver la forma en que entraron los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, no supo si correr o quedarse quieto.

“No se lo deseo a nadie. Qué cosa más fea cómo llegan ellos y llegan a gritos, quién no se va a asustar. Uno no sabe si quedarse quieto o correr y por correr se me salió la rodilla, me he fracturado”, relató a Univision este hombre que se salvó de ser detenido por tener un proceso de inmigración y también terminó con una pulsera amarilla en la muñeca izquierda.

Agregó que “nos sacaron fotos e ingresaron a la computadora y en el sistema salía todo y nos apartaban”.

Julio César quedó herido en medio de la redada de los agentes de de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

El dueño de la agencia de empleos que traía a los trabajadores a diario explicó al medio que los oficiales de la patrulla fronteriza ingresaron con drones para poder buscar a los inmigrantes en cada espacio del ‘warehouse’. “No son mis trabajadores, son mi familia, mis amigos, mis hermanos de toda una vida trabajando juntos”, contó muy afectado.

