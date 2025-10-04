La detención de Silviano Mora Vera, un inmigrante de 53 años, ha generado conmoción en Carolina del Norte y reavivado el debate sobre la forma en que ICE aplica las políticas migratorias. El hombre, quien contaba con una visa U activa, otorgada a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades, estaba en proceso de obtener su Green Card, pero fue arrestado a pesar de su estatus legal en trámite.

Según Newsweek, el operativo se llevó a cabo en septiembre, cuando Mora Vera acompañaba a su hijo de 17 años a la parada del autobús escolar. Minutos después, varios vehículos oficiales se acercaron y agentes de ICE lo esposaron frente al adolescente y a su esposa, Lilliana.

La familia relató que, incluso mostrando los documentos migratorios vigentes, los agentes procedieron con el arresto y trasladaron al padre primero a la Cárcel Regional de Riverside y luego al Centro de Detención de Farmville, en Virginia.

La familia denunció que ICE ignoró los documentos vigentes que demostraban que el proceso de residencia estaba en curso. | Crédito: X @ICEgov

Entre lágrimas, su esposa describió el momento como una escena devastadora: “Es un hombre trabajador, llevamos 25 años aquí y siempre hemos apoyado a la comunidad. No se merecía eso”.

El hijo de Mora Vera, al ver la detención, corrió para intentar detener el procedimiento, pero no logró que los oficiales desistieran.

La respuesta de ICE

Aunque Mora Vera cumplía con los requisitos de la visa U y avanzaba en su solicitud de Green Card, ICE argumentó que existía una orden previa de deportación, además de una condena menor por manejo imprudente en 2019.

Según la agencia, estos antecedentes justifican su detención bajo las prioridades actuales de control migratorio, que se enfocan en personas con historial judicial.

Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, como la ACLU, cuestionan la decisión. Alegan que este tipo de arrestos contradicen el espíritu de la visa U, un programa diseñado precisamente para proteger a quienes cooperan con la justicia y fomentar la confianza entre comunidades inmigrantes y las autoridades.

Organizaciones civiles criticaron a ICE por actuar en contra del espíritu de la visa U, destinada a proteger a víctimas que cooperan con la justicia. | Crédito: AP Foto/Alex Brandon / Alex Brandon

El arresto ha dejado a la familia Mora sumida en la incertidumbre emocional y económica. Para Lilliana y sus hijos, la ausencia de Silviano representa no solo la pérdida de su principal sustento, sino también una sensación de vulnerabilidad y miedo ante lo que pueda venir.

