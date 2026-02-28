Trabajar en Estados Unidos es el sueño de una gran cantidad de personas que pretenden mejorar sus condiciones económicas; es posible siempre y cuando se tramite la visa H-2B, la cual abre las puertas a aquellos inmigrantes que desean laborar en sectores dinámicos sin necesidad de títulos académicos o experiencia previa. Entonces, si tu plan a largo plazo es buscar un cambio de rumbo y estabilidad financiera fuera de tu país de origen, te explicaré en los siguientes párrafos cuáles son las vacantes más demandas actualmente y los atractivos ingresos por hora que podría generar este año.

Mediante este programa, los empleadores estadounidenses pueden contratar a un personal extranjero para que realicen labores fuera del sector agrícola. La mayoría de estos inmigrantes no dudan en aceptar esta oportunidad, pues el salario suele ser atractivo.

La Visa H-2B brinda la posibilidad a cualquier inmigrante trabajar legalmente en Estados Unidos, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son las 10 ocupaciones más solicitadas con visa H-2B y su salario

Basándome en la data proporcionada por el Servicio de Ciudadanía en Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), te presento los puestos laborales con mayores contrataciones mediante este tipo de visado y sus respectivas remuneraciones por hora.

Soldador: $18.87

$18.87 Electricista: $18.52

$18.52 Operador de equipo pesado: $18.06

$18.06 Trabajador de chapa: $17.66

$17.66 Instalador de tuberías: $17.05

$17.05 Trabajador metalúrgico de refuerzo: $16.73

$16.73 Albañil: $15.66

$15.66 Plomero: $15.60

$15.60 Carpintero: $15.58

$15.58 Pintor: $12.80

El monto estimado por cada ocupación corresponde a la remuneración por hora, lo que implica que el ingreso mensual final dependerá del tiempo total laborado cada día. Sin embargo, es fundamental que consideres que estas vacantes se caracterizan por ser puestos de trabajo temporales.

A pesar de que los sueldos varían según el estado y el contratante, estas cifras sirven como referencia general para entender el potencial salarial de quienes trabajan temporalmente dentro de este programa.

Según datos del USCIS, el puesto de soldador en EE.UU. brinda un mejor pago por hora. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo obtener una visa H-2B

Solicitas una Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Presentas ante USCIS el Formulario I-129.

De ser aprobada tu solicitud, puedes rellenar el Formulario DS-160, pagas la cuota correspondiente y se te agendará una cita consular.

Acudes el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para tus datos biométricos.

Se te realiza la entrevista consular; aquí se determinará si se te aprueba o rechaza la visa.

