Desde que se conoció que a partir del 1 de enero de 2027, la licencias de conducir y tarjetas de identificación en Florida deberán indicar si la persona es ciudadana de Estados Unidos o no, muchos se han centrado solo en el requerimiento del estatus migratorio, pero esto no es lo único que cambiará. Con la ley HB 991 firmada por el gobernado Ron DeSantis llegan otras modificaciones que todo residente o habitando del “Estado del Sol” debe conocer. Y es que se trata de una reforma electoral que cambia cómo te registras para votar, qué documentos sirven como identificación y cómo se vigilan las listas de electores. Aquí te explicaré tres puntos clave que afectan directamente a las comunidades hispanas, incluyendo a ciudadanos estadounidenses de origen latino y por qué debes marcar en tu calendario el 1 de julio de 2026, un día que será clave.

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Qué establece la ley HB 991

Firmada el 1 de abril, la ley HB 991 autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida a emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación con un nuevo formato. En esas nuevas versiones se podrá indicar de forma clara si la persona es ciudadana de Estados Unidos, un dato que antes no estaba visible de esa manera.

Esto no significa que los inmigrantes perderán su licencia, pero sí que se notará una diferencia para quienes tienen distintos estatus migratorios, incluidos residentes permanentes, titulares de permisos de trabajo o personas con otros documentos válidos para acceder a una licencia en el estado.

Según el análisis legislativo del proyecto presentado por la representante Jenna Persons-Mulicka, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Dhsmv, por sus siglas en inglés) emitirá sin costo una identificación de reemplazo si el titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano de EE.UU.

Esta disposición asegura que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes. “Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración desde mis primeros días en el cargo (...) Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”, dijo DeSantis en su perfil de X tras realizar la firma en The Villages.

Las licencias nuevas, renovadas o reemplazadas deberán reflejar si el titular es ciudadano estadounidense u otro tipo de residente legal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

3 puntos clave de la ley HB 991 firmada por Ron DeSantis

Como ya te expliqué, Florida implementará cambios en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que incluirán información sobre el estatus migratorio de sus titulares.⁠ A partir del 1 de enero de 2027, todas las licencias e identificaciones emitidas indicarán explícitamente si la persona es ciudadano estadounidense o si posee otro tipo de estatus legal.⁠

Licencia de conducir o identificación: a partir de ahora, cualquiera de estos documentos incluirá si la persona es ciudadano estadounidense o no. Esto aplica a renovaciones y nuevas licencias y las personas que se conviertan en ciudadanos podrán obtener una nueva tarjeta sin costo adicional.

a partir de ahora, cualquiera de estos documentos incluirá si la persona es ciudadano estadounidense o no. Esto aplica a renovaciones y nuevas licencias y las personas que se conviertan en ciudadanos podrán obtener una nueva tarjeta sin costo adicional. Juramento de votante: todos los que se registren para votar deberán declarar bajo juramento que son ciudadanos estadounidenses aquí en Florida. Mentir puede traer cargos criminales por perjurio, según explican desde Telemundo51 .

todos los que se registren para votar deberán declarar bajo juramento que son ciudadanos estadounidenses aquí en Florida. Mentir puede traer cargos criminales por perjurio, según desde . Identificación para votar: para emitir tu voto ya no se aceptan tarjetas de débito o crédito, ID de estudiantes, asociaciones de vecindarios, programas de asistencia pública. Esto es vital para inscribirte o mantener tu registro en el padrón electoral de Florida.

Ley HB 991 marca el adiós a las credenciales estudiantiles

Te acabo de detallar que el ID de estudiantes ya no será válido como identificación para votar y este es un cambio importante. Las student IDs ya no serán una forma válida de identificación para votar, algo que antes abría una puerta importante para jóvenes, especialmente en universidades y colegios comunitarios.

En su lugar, la norma impulsa el uso de identificaciones emitidas por el gobierno que comprueben residencia en Florida, como licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales. Esto afecta de manera particular a estudiantes universitarios que estudian lejos de casa y a jóvenes de origen latino que tal vez solo cuentan con su carnet de estudiante como documento principal de uso diario.

La ley HB 991 que Ron DeSantis firmó recientemente en Florida NO se reduce solo al tema de las licencias de conducir y el estatus migratorio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Las fechas que debes marcar sobre la ley HB 991

El 1 de julio de 2026 será un día clave porque los cambios entran en vigor y el 1 de enero de 2027 que es la fecha para la cual estará completamente implementado el cambio en el estado de Florida.

Qué hacer si acabas de renovar tu licencia de conducir en Florida, ¿tienes que preocuparte?

El nuevo formato en Florida empezará a aplicarse de forma plena a partir del 1 de enero de 2027, fecha desde la cual toda licencia emitida por primera vez, renovada o reemplazada deberá incluir un indicador visible del estatus legal del titular. Es aquí donde entra la duda en quienes acaban de renovarla y para esa fecha aún estará vigente. Si es tu caso, ¿tienes que preocuparte? Aquí te lo explico.

Lo que se sabe es que el cambio no será retroactivo: si ya tienes tu licencia y está vigente, seguirás usándola tal como está hasta la fecha de vencimiento que aparece en el plástico.

Medios que recopilan la información oficial del FLHSMV explican que, incluso si renovaste recientemente por varios años, no estás obligado a cambiarla en 2027; tu documento seguirá siendo válido hasta que expire, aunque no tenga la nueva marca de estatus migratorio que se exigirá en Florida.

Solo cuando te toque renovar, sacar una licencia por primera vez o pedir un duplicado después de 2027, recibirás el nuevo modelo con la indicación de si eres ciudadano o no.

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