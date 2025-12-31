Nueva York está listo para recibir el 2026 y no solo porque ya se puso en marcha el operativo de seguridad más grande de su historia para Año Nuevo, sino porque la bola de Nochevieja en Times Square ya empezó su conteo regresivo para su caída justo cuando el reloj marque las 12 de la noche. Esta celebración que llena de luces y alegría al corazón de la Gran Manzana en esta ocasión no solo tendrá una sorpresa especial y significativa para los estadounidenses, sino que residentes y turistas podrían presenciar una ligera nevada este 31 de diciembre. Si viajaste hasta esta zona de Estados Unidos para disfrutar de este emblemático artilugio que cada año marca el paso de un ciclo a otro llamado ‘Constellation’ o si estás planeando tomar tu coche y manejar hasta ahí, es importante que sepas el pronóstico del tiempo, porque las condiciones meteorológicas podrían requerirte más abrigo y protección de lo habitual.

Los festejos en Times Square serán diferentes para recibir el 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿Nevará en Times Square mientras cae la bola de Nochevieja?

Pese a que las nevadas harán presencia en partes del territorio de Nueva York, se estima que no haya acumulaciones de nieve importantes en Times Square; eso sí, si vas a estar entre la multitud que esperará la caída de la bola en Times Square, es importante que no olvides vestirte en capas, el abrigo impermeable, así como los accesorios que te ayudarán como el gorro, guantes y bufanda.

“Esta noche hay que estar pendientes a ese recibimiento del Año Nuevo. Los ojos del mundo estarán puestos en Nueva York y justo cuando el reloj marque las 12, algunos copitos de nieve podrían estar ahí adornando ese panorama en Times Square”, explicó Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo Washington D.C.

Según el experto, el pronóstico para hoy 31 de diciembre e inicios del 1 de enero será el siguiente:

10 p.m. la temperatura estará en 32°

12 a.m. la temperatura estará en 32°

2 a.m. la temperatura estará en 32°

Posibles nevadas en Nueva York y Pensilvania

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) precisó que en estas partes de EE.UU. puede haber nevadas, aunque se prevé que en la ciudad de Nueva York estas acumulaciones de nieve no sean tan grandes. La acumulación de nieve particularmente el 1 de enero podrían ser entre 30 y 90 centímetros.

Por su parte, la meteoróloga de AccuWeather Elizabeth Danco indicó a USA Today que hay que prepararse para posibles ráfagas de nieve en NY, mientras que los principales centros del Medio Oeste, incluidos Chicago, Detroit y Minneapolis, podrían enfrentar retrasos en los aeropuertos.

La bola en Times Square no será lo único que caiga en la víspera de Año Nuevo, (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿Dónde podría nevar en Nochevieja?

AccuWeather informó que Nueva York, Boston y Filadelfia, podrían experimentar nieve y ráfagas de viento en Nochevieja y el 1 de enero; además, Baltimore y Washington, D. C., podrían experimentar nevadas ligeras o chubascos desde finales del 31 de diciembre hasta el día de Año Nuevo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la nieve por efecto lago puede dejar entre 30 y 60 cm de nieve, y hasta 90 cm en algunas zonas, a sotavento de los lagos Ontario y Erie durante los próximos días. Se espera que nevadas más ligeras se extiendan hacia el valle de Ohio, llegando a los Apalaches centrales para el día de Año Nuevo. Esto podría provocar una repentina pérdida de visibilidad en las carreteras interestatales entre los Grandes Lagos y los Apalaches.

Ante esto, hay que tener especial cuidado al conducir porque el clima puede suponer un riesgo importante. Lo mejor es mantenerse informado por medio de los canales oficiales o el portal de AccuWeather para estar al tanto de posibles emergencias que puedan estar afectando la zona en la que resides o estás visitando como turista.

