Si resides en Estados Unidos , pensarás que resulta imposible comprar una propiedad privada debido a su elevado costo; sin embargo, existen ciertas ciudades que ofrecen inmuebles a precios accesibles. Te parecerá poco probable, pero de contar con $45,000 podrás cumplir el sueño de tener tu casa propia. En esta nota, te quiero revelar los destinos donde el costo a vivir cómodamente es relativamente bajo; conoce cuáles son estas localidades y otros detalles relevantes que te interesarán.

La lista que te otorgaré corresponde a un estudio realizado por Money Lion . Este portal reveló en qué ciudades es posible obtener una propiedad a bajo costo, debido a que su valor promedio es relativamente bajo a comparación de los estados que mantienen un estatus social alto.

Las ciudades que ofrecen propiedades a bajo costo en Estados Unidos este 2026

ALABAMA

La localidad de Selmont-West Selmont se posicona como el lugar más económico para residir en este estado, presentando un valor promedio de $33,059. En esta zona, el ingreso familiar promedio se aproxima a los $32,365.

ARKANSAS

Con un costo promedio por inmueble de $41,712, Helena-West Helena es la ubicación más accesible para que compres una vivienda en este estado.

ILLINOIS

Venecia es la localidad de este estado que ofrecen viviendas económicas, con un valor promedio que se sitúa en los $31,568.

Venecia es la ciudad de Illinois que ofrece viviendas a precios económicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

KANSAS

La ciudad de Sedán se ubica como el lugar más accesible del estado para que adquieras una propiedad. El valor promedio de vivienda está en $39.571.

MICHIGAN

Beecher es la ciudad que se posiciona como la zona más económica para que compres una casa, ya que registra un valor promedio por vivienda de $40,230.

MISSISSIPPI

Con un costo promedio de $39,064 por vivienda, Clarksdale es la zona más barata del estado para que adquieras una propiedad.

CAROLINA DEL NORTE

En este estado, la localidad de Roxobel se ubica como el lugar más económico para adquirir una casa. Registra un valor promedio por vivienda de $40,827.

Aquellos que residen en EE.UU. tienen el sueño de adquirir su primera vivienda. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

OKLAHOMA

Davidson es la ciudad de este estado que ofrece viviendas a costos bajos. Con un valor promedio por vivienda de $43,024, es una buena opción para que elijas.

PENSILVANIA

Con un precio promedio por vivienda de $33,506, Girardville es la ciudad más barata para que te animes a comprar una vivienda. Su cifra suele ser accesible.

TEXAS

La localidad de Morton se posiciona como el lugar más económico para que vivas en este estado, registrando un valor promedio por vivienda de $42,937.

Texas también es uno de los estados donde se puede encontrar viviendas a precios bajos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

VIRGINIA OCCIDENTAL

La ciudad de Northfork es la opción ideal para que adquieras una propiedad en este estado, ya que registra un valor promedio de vivienda de $35,694.

Con las opciones ofrecidas, ahora tienes la posibilidad de comprar un nuevo hogar y así olvidarte de los arrendamientos. Eso sí, tienes que verificar si tu presupuesto se adecúa a estos precios que te he revelado.

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