Si resides en Estados Unidos, pensarás que resulta imposible comprar una propiedad privada debido a su elevado costo; sin embargo, existen ciertas ciudades que ofrecen inmuebles a precios accesibles. Te parecerá poco probable, pero de contar con $45,000 podrás cumplir el sueño de tener tu casa propia. En esta nota, te quiero revelar los destinos donde el costo a vivir cómodamente es relativamente bajo; conoce cuáles son estas localidades y otros detalles relevantes que te interesarán.
La lista que te otorgaré corresponde a un estudio realizado por Money Lion. Este portal reveló en qué ciudades es posible obtener una propiedad a bajo costo, debido a que su valor promedio es relativamente bajo a comparación de los estados que mantienen un estatus social alto.
Las ciudades que ofrecen propiedades a bajo costo en Estados Unidos este 2026
- ALABAMA
La localidad de Selmont-West Selmont se posicona como el lugar más económico para residir en este estado, presentando un valor promedio de $33,059. En esta zona, el ingreso familiar promedio se aproxima a los $32,365.
- ARKANSAS
Con un costo promedio por inmueble de $41,712, Helena-West Helena es la ubicación más accesible para que compres una vivienda en este estado.
- ILLINOIS
Venecia es la localidad de este estado que ofrecen viviendas económicas, con un valor promedio que se sitúa en los $31,568.
- KANSAS
La ciudad de Sedán se ubica como el lugar más accesible del estado para que adquieras una propiedad. El valor promedio de vivienda está en $39.571.
- MICHIGAN
Beecher es la ciudad que se posiciona como la zona más económica para que compres una casa, ya que registra un valor promedio por vivienda de $40,230.
- MISSISSIPPI
Con un costo promedio de $39,064 por vivienda, Clarksdale es la zona más barata del estado para que adquieras una propiedad.
- CAROLINA DEL NORTE
En este estado, la localidad de Roxobel se ubica como el lugar más económico para adquirir una casa. Registra un valor promedio por vivienda de $40,827.
- OKLAHOMA
Davidson es la ciudad de este estado que ofrece viviendas a costos bajos. Con un valor promedio por vivienda de $43,024, es una buena opción para que elijas.
- PENSILVANIA
Con un precio promedio por vivienda de $33,506, Girardville es la ciudad más barata para que te animes a comprar una vivienda. Su cifra suele ser accesible.
- TEXAS
La localidad de Morton se posiciona como el lugar más económico para que vivas en este estado, registrando un valor promedio por vivienda de $42,937.
- VIRGINIA OCCIDENTAL
La ciudad de Northfork es la opción ideal para que adquieras una propiedad en este estado, ya que registra un valor promedio de vivienda de $35,694.
Con las opciones ofrecidas, ahora tienes la posibilidad de comprar un nuevo hogar y así olvidarte de los arrendamientos. Eso sí, tienes que verificar si tu presupuesto se adecúa a estos precios que te he revelado.
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