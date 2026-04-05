Posiblemente tengas en mente obtener una licencia de conducir en el estado de Illinois; sin embargo, el proceso no suele ser fácil como imaginas; requiere de mucho conocimiento y práctica. Por esa razón, varios toman el camino fácil de hacer “trampa” durante las evaluaciones, pero sería una decisión errónea. Recientemente, las autoridades de la región han reforzado la vigilancia para detectar cualquier irregularidad durante las pruebas correspondientes. ¿Cuáles son las consecuencias si intentas burlar el sistema? Conoce las respuestas en los siguientes párrafos.

La Secretaría del Estado de Illinois fue quien anunció la entrada en vigor de la Ley HB 2983, la cual establece regulaciones contra el fraude en las pruebas del DMV y autoriza a la entidad para que aplique los exámenes escritos bajo la modalidad en línea.

Entonces, queda rotundamente prohibido el uso de micrófonos ocultos o teléfonos celulares durante el examen de conducción. De ser sorprendido con alguno de estos aparatos electrónicos, será clasificado oficialmente como “trampa”.

La finalidad de esta medida es sancionar a quienes intentan utilizar estos dispositivos con el propósito de que terceras personas respondan las preguntas en lugar del solicitante de la licencia de conducir.

Los aspirantes a obtener una licencia en Illinois tienen que evitar estas "trampas", ya que las consecuencias son graves. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuáles son las consecuencias hacia una persona que realizó trampa durante en el examen de conducción en Illinois

De acuerdo al marco legal actual que entró en vigor este 1 de enero, cualquier solicitante que sea detectado cometiendo fraude durante su examen será penalizado con una espera obligatoria de 30 días antes de que realice la prueba nuevamente .

Por otra parte, si se comprueba que esta infracción contó la participación de otra persona, la normativa señala que se suspenderá el permiso de conducir o la imposibilidad de obtenerlo por un periodo de 12 meses .

De ser descubierto por las autoridades, las consecuencias serían graves. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo obtener la licencia de conducir en Illinois

Si estás interesado en tramitar la licencia de conducir en Illinois, tienes que presentarte personalmente a una de las sedes del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) en Illinois.

Entre los requisitos, tendrás que entregar la documentación correspondiente y la aprobación satisfactoria de tres evaluaciones: examen de conocimientos escritos, prueba práctica de manejo y un control de la visión . Para una mayor información, puedes ingresar al siguiente ENLACE .

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