El domingo 2 de noviembre de 2025, gran parte de Estados Unidos volverá al horario estándar, también conocido como horario de invierno. Y aunque parece un cambio sencillo, muchos aún se preguntan qué deben hacer con sus relojes cuando llega esta fecha. En esta nota te explicaré cómo prepararte para el ajuste, qué dispositivos revisar y en qué lugares no habrá modificaciones para que no te tome por sorpresa.

¿Qué hacer con los relojes frente al cambio de horario?

Si tu teléfono, computadora o reloj inteligente están configurados con la zona horaria automática, no necesitas hacer nada: el cambio se realizará solo. Sin embargo, verifica que esta opción esté activada antes del fin de semana.

En el caso de los relojes analógicos o electrodomésticos (como microondas, hornos o sistemas de seguridad), será necesario ajustarlos manualmente. Puedes hacerlo a las 2:00 a.m. o, más práctico aún, antes de dormir el sábado 1 de noviembre.

Este ajuste afecta a la mayor parte del país, aunque algunos estados y territorios mantienen la misma hora todo el año. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Para quienes trabajan con sistemas empresariales o servidores, conviene coordinar con el equipo de IT para revisar logs, tareas programadas, facturación o respaldos automáticos, ya que una hora de diferencia puede alterar procesos importantes.

¿Dónde aplica el cambio de horario?

El ajuste se realizará en la gran mayoría de los 48 estados continentales que observan el horario de verano (DST, por sus siglas en inglés). Sin embargo, existen excepciones:

Arizona (excepto la Nación Navajo , que sí aplica el cambio)

(excepto la , que sí aplica el cambio) Hawái

Puerto Rico

Islas Vírgenes de EE. UU.

Guam

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

¿Qué lugares no cambian la hora?

En Arizona, la mayor parte del estado permanece todo el año en Mountain Standard Time (MST), mientras que la Nación Navajo dentro del mismo territorio sí realiza el ajuste junto al resto del país.

Conocer los detalles del cambio de horario te ayudará a evitar errores en tus viajes, reuniones o actividades del domingo. | Crédito: Freepik

Hawái mantiene siempre su Hawaii Standard Time (HST), sin cambios estacionales.Y en los territorios estadounidenses, como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes, los relojes se mantienen igual todo el año.

