Perdió los papeles y atacó a la autoridad. Luego que el presidente Donald Trump anunciara que combatiría lo que denominó la delincuencia “fuera de control” en Washington D. C., un polémico hecho se dio en plena calle. Las imágenes que se volvieron tendencia en redes sociales muestran a un hombre alterado reaccionando de manera agresiva frente a los agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) e, incluso, lanzando un sándwich estilo submarino a uno de ellos que estaba uniformado y al parecer llevaba un chaleco antibalas, además de encararlo gritando “no te quiero en mi ciudad”. Luego de su detención, Sean Charles Dunn se enfrenta a un cargo federal y graves consecuencias y aquí te lo explico.

Con 37 años y vestido con camisa rosa, reaccionó de manera muy ofuscada cuando vio que lo dicho por el presidente de Estados Unidos se estaba haciendo efectivo ya que prometió desplegar a 800 elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales en la capital de la nación y además asumir el control de la seguridad en la ciudad.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta. ¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo”, señaló el mandatario para ordenar el patrullar constantemente las calles y detener a cualquier persona que fuera considerada sospechosa.

El hombre, identificado como Sean Charles Dunn, trabajaba como especialista en asuntos internacionales en el Departamento de Justicia. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Hombre lanza un sándwich contra agente de CBP en D.C.

En las imágenes se ve a Sean Charles Dunn, identificado así por la policía de Washington D.C., vestido con camisa rosa y enfurecido contra los agentes de CBP cerca de las calles 14 y U NW el domingo por la noche.

Según destacada Telemundo, el hombre de 37 años presuntamente se acercó a un grupo de agentes de la CBP y llamó “fascista” a uno de ellos, según una declaración jurada de la policía. Además, señaló con el dedo en la cara a un oficial y lo insultó durante varios minutos diciendo: “¿Por qué estás aquí? ¡No te quiero en mi ciudad!”.

Todo se salió de control cuando decidió arrojarle lo que llevaba en la mano y, tras esto, intentó huir, pero los agentes lo detuvieron y lo arrestaron. Ahí confesó lo que había hecho, según documentos judiciales: “Lo hice. Le lancé un sándwich”.

Next time you’re hangry, just eat the sandwich. pic.twitter.com/Ar0N1Y0kPk — CBP (@CBP) August 14, 2025

Los cargos federales que enfrentará

Tras la denuncia presentada en su contra ante un tribunal federal de Washington D. C. Sean Charles Dunn enfrenta un cargo por delito grave de agresión, por el cual podría ser condenado a un año de cárcel. Eso no fue todo, pues también perdió su trabajo ya que se desempeñaba como especialista en asuntos internacionales en la división criminal del Departamento de Justicia. Pam Bondi, fiscal general, informó que lo despidió por los actos protagonizados y que se volvieron viral.

“Este es un ejemplo del Estado Profundo al que nos hemos enfrentado durante siete meses mientras trabajamos para reorientar el Departamento de Justicia. No trabajarás en esta administración si le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden”, escribió en su cuenta en X, antes conocido como Twitter.

Dunn había estado trabajando como abogado litigante para la Oficina de Asuntos Internacionales dentro de la División Criminal del Departamento de Justicia, según CBS News, el socio estadounidense de la BBC.

Además, fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro, publicó un video de respuesta en redes sociales: “Le pareció gracioso (…) Bueno, hoy no le parece gracioso porque lo acusamos de un delito grave. ¡Y vamos a apoyar a la policía hasta las cejas! Así que, ahí está. ¡Métete el sándwich de Subway en otro sitio!”.

