Viajar puede ser estresante, y durante las fiestas de fin de año en Estados Unidos, los retrasos en el aeropuerto son casi inevitables. Sin embargo, ser consciente de lo que llevas en tu equipaje de mano puede ayudarte a evitar inspecciones adicionales en los puntos de control de la TSA (Transportation Security Administration).

Sorprendentemente, algunos de los objetos más comunes pueden llamar la atención de los agentes y hacer que tu maleta sea revisada con mayor detalle. Según Matthew Schieler, supervisor de seguridad en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, esto ocurre porque ciertos artículos son difíciles de identificar en los rayos X o tienen una consistencia similar a explosivos. “Simplemente vemos un desastre de lo que sea que esté dentro”, explica a Washington Post.

Artículos que podrían hacer que la TSA revise tu maleta

A continuación, te contamos los principales artículos que podrían generar una inspección adicional y cómo manejar cada caso:

1. Comida sólida

Aunque los alimentos líquidos, geles y aerosoles deben cumplir con la regla de 3.4 onzas o menos, incluso la comida sólida puede ser detenida para pruebas de explosivos. Los agentes normalmente no abren los envases, pero pueden swabear la superficie para asegurarse de que todo esté en orden.

2. Frijoles secos

Aunque son técnicamente comida, los frijoles secos suelen recibir un tratamiento especial porque la TSA no puede identificar con claridad qué son en los rayos X. Por eso, es casi seguro que serán revisados.

3. Mantequilla de maní y alimentos líquidos disfrazados

Algunos alimentos sólidos en apariencia, como la mantequilla de maní, se consideran líquidos y pueden ser bloqueados si exceden el límite permitido.

4. Lociones y geles

Cualquier sustancia que se pueda derramar, esparcir, pulverizar o verter entra en la categoría de líquidos y geles. Esto incluye lociones, especialmente si vienen en packs de regalo. Si superan las 3.4 onzas, no pasarán por el control de seguridad.

Viajar por EE.UU. puede ser más rápido si sabes qué objetos la TSA suele inspeccionar. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

5. Toallitas húmedas

Ya sean toallitas para maquillaje, bebés o de uso general, las toallitas húmedas se parecen mucho a ciertos alimentos en los rayos X, por lo que frecuentemente se revisan, a veces incluso para detectar residuos de explosivos.

6. Libros

Aunque suene extraño, los libros también pueden provocar una revisión adicional. La forma en que se apilan puede dificultar la interpretación del escáner, provocando que los agentes los inspeccionen más a fondo.

7. Play-Doh y otros sólidos en envases

Los envases de Play-Doh suelen activarse en los controles de seguridad, ya que los agentes los revisan para descartar materiales peligrosos.

8. Velas

Durante todo el año, pero especialmente en temporada navideña, las velas son un artículo común que se revisa. Suelen ser objetos de colección, y los agentes deben probarlos para asegurarse de que no sean peligrosos.

9. Globos de nieve (adorno)

Estos recuerdos festivos entran en la regla 3-1-1 de líquidos. Si son del tamaño de una pelota de tenis o menores, pueden pasar; de lo contrario, deberás desecharlos o ponerlos en el equipaje documentado.

En EE.UU., la TSA puede revisar tus globos de nieve si superan el tamaño permitido en el equipaje de mano. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

10. Regalos envueltos

El papel de regalo no activa alarmas, pero si el contenido requiere revisión, la TSA podría pedirte que lo desempaques o lo hará ella misma.

11. Armas de fuego

Aunque puede parecer obvio, las armas son uno de los artículos que más se confiscan. Viajar con ellas es posible, siempre y cuando se sigan estrictamente las normas de transporte de la TSA.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!