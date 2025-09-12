Leopoldo Alvizu tuvo un propósito cuando llegó a Estados Unidos: aprovechar las oportunidades para mejorar su condición económica. Sin embargo, ese entusiasmo se acabó en junio del presente año cuando fue arrestado por los agentes de ICE después de un accidente de tránsito en Athens, en la cual estuvo involucrado. No ha sido fácil para él, ya que está recluido en un Centro de Detención de Stewart, Georgia, desde hace dos meses y, a pesar de solicitar su deportación, no ha tenido respuesta alguna. Esto ocasionó que su madre entre en desesperación.
Este hombre ítalo-venezolano ingresó al país americano en el 2023 por vía aérea usando un pasaporte italiano. En cuestión de tiempo, pudo contar con su permiso de trabajo y licencia, pero esto poco importó durante su detención.
Es más, los propios familiares aseguran que no cuenta con antecedente penales, pues el joven siempre respetó cada norma que solicita el gobierno estadounidense a cada extranjero que llega al país.
“No tengo recursos económicos”
Su madre, Paola Alvizu, está viviendo mucha angustia por la situación que está atravesando su hijo. En un principio tuvo la posibilidad de contratar un abogado por US$700, el cual le recomendó que su hijo solicitara la deportación, pues era poco viable que acepten su solicitud de asilo.
Es importante resaltarte que Leopoldo nació en Venezuela y, durante su estancia en Estados Unidos, solicitó asilo. No obstante, su otra nacionalidad italiana sería un impedimento para que sea aceptado.
Por esta razón, el propio joven le pidió a su custodio que aceptaba ser expulsado del territorio estadounidense. Pese a su buena voluntad, aún no tiene una fecha clara de cuándo se ejecutará y a qué país será enviado.
Por esa razón, Paola siente preocupación, ya que no sabe cómo está su hijo ni puede contratar otro abogado por falta de economía. Solo tendrá que esperar el momento de que un juez acepte su petición de salid voluntaria.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!