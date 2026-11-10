La temporada de Thanksgiving suele generar un importante movimiento de pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos. En medio de los preparativos para viajar durante uno de los feriados más concurridos del año, quienes todavía no tienen una licencia de conducir o identificación compatible con Real ID pueden preguntarse si tendrán problemas para abordar sus vuelos. Sin embargo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) contempla otras credenciales que permiten verificar la identidad de los pasajeros antes de ingresar a las zonas de embarque.

De acuerdo con la información publicada por la agencia federal, existen distintas alternativas que los viajeros pueden presentar en los controles de seguridad. Entre ellas figuran los pasaportes estadounidenses, las tarjetas de pasaporte, las identificaciones de residentes permanentes y algunas credenciales emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Por eso, antes de solicitar una Real ID o pagar por un procedimiento adicional, conviene revisar qué documentos ya se tienen disponibles.

La TSA confirmó qué documentos pueden utilizarse para volar durante Thanksgiving en Estados Unidos. | Crédito: AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿Qué documentos acepta la TSA si no tienes Real ID?

La TSA reconoce diferentes identificaciones oficiales para los pasajeros adultos que necesitan pasar los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. No contar con una Real ID no significa necesariamente que una persona no pueda viajar, siempre que presente otra credencial incluida en la lista de documentos aceptados.

Estas son algunas de las alternativas reconocidas por la agencia:

Documento de identificación ¿Quién puede utilizarlo? Pasaporte estadounidense Ciudadanos estadounidenses con pasaporte vigente o aceptado por la TSA. Tarjeta de pasaporte estadounidense (Passport Card) Ciudadanos estadounidenses que cuentan con esta credencial. Tarjetas Global Entry Viajeros inscritos en el programa Trusted Traveler. Identificaciones del Departamento de Defensa (DOD) Personal militar y otras personas autorizadas. Tarjeta de residente permanente (Green Card) Residentes permanentes legales de Estados Unidos. Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC) Veteranos que cuentan con esta credencial.

La lista también contempla otras identificaciones federales y documentos oficiales. Los viajeros pueden consultar el listado actualizado en el sitio web de la TSA.

¿Puedes viajar con un pasaporte en lugar de una Real ID?

Sí. Un pasaporte válido es suficiente para acreditar tu identidad durante los controles de seguridad de la TSA, incluso si no tienes una licencia de conducir compatible con Real ID.

Además, presentar un pasaporte permite evitar el pago de US$45 correspondiente al procedimiento ConfirmID. Este mecanismo está destinado a los pasajeros que no cuentan con una Real ID, un pasaporte u otra identificación aceptada por la agencia.

Por eso, quienes tengan previsto viajar durante Thanksgiving deberían revisar sus documentos antes de acudir al aeropuerto. Si ya cuentan con un pasaporte estadounidense u otra credencial reconocida, no necesitan apresurarse a tramitar una Real ID únicamente para abordar un vuelo nacional.

Los viajeros que no tienen Real ID podrán presentar otras identificaciones durante Thanksgiving. | Crédito: AFP

¿La TSA acepta identificaciones vencidas para viajar?

Actualmente, la TSA permite utilizar determinadas formas de identificación aprobadas hasta dos años después de su fecha de vencimiento.

Esta disposición puede ayudar a los pasajeros que tienen una credencial aceptada, pero cuya vigencia terminó recientemente. Sin embargo, es importante comprobar que el documento pertenece a una de las categorías reconocidas por la agencia federal.

En cambio, las licencias de conducir temporales no son aceptadas en los controles de seguridad de los aeropuertos. Por ello, contar con un permiso provisional mientras se espera la emisión de una identificación definitiva no garantiza que se pueda pasar el punto de inspección.