Desde este miércoles 21 de enero, una nueva decisión del Gobierno de Estados Unidos volvió a encender las alertas entre comunidades migrantes de todo el mundo. La administración de Donald Trump puso en marcha una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que frena miles de trámites que ya estaban en curso y deja a muchas familias en un limbo administrativo. La incertidumbre crece especialmente entre quienes estaban a punto de cerrar su proceso para emigrar por trabajo o reunificación familiar, mientras abogados y expertos analizan el verdadero alcance de la decisión. Sin embargo, no todas las personas ni todos los permisos quedan automáticamente bloqueados, y ahí está la clave para entender qué cambia y qué no con esta suspensión, ¿no afecta a estos trámites?

La medida anunciada por Washington aplica únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de forma permanente en EE.UU. En este grupo se incluyen, por ejemplo, las visas para reunificación familiar o para trabajar de manera indefinida en el país. Para estos casos, el procesamiento queda en pausa, aunque algunos solicitantes aún podrán presentar documentos o acudir a entrevistas consulares sin que se emita una visa final.

La decisión de EE.UU. sobre la visa genera incertidumbre entre familias y trabajadores que esperaban emigrar legalmente. | Crédito: Freepik

Las visas que no están afectadas

El punto más importante es que las visas de no inmigrante no están incluidas en la suspensión. Esto significa que los trámites de turismo, estudio, intercambios académicos, negocios o viajes temporales continúan con normalidad. Así, quienes planean viajes puntuales a EE.UU., incluso con motivo de eventos internacionales como la Copa Mundial 2026, no deberían verse impactados por esta decisión.

Según el Departamento de Estado, la pausa servirá para realizar una “revisión exhaustiva” de políticas y directrices con el fin de asegurar que los inmigrantes provenientes de estos países no dependan de ayudas estatales ni representen una “carga pública”. No obstante, especialistas en inmigración cuestionan este argumento y señalan que este análisis ya existe desde hace décadas en la legislación estadounidense.

El abogado de inmigración Carlos Colombo explicó a CNN que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) ya contempla criterios claros para evaluar cada caso. Edad, salud, ingresos, educación y situación familiar son algunos de los factores que se revisan de forma individual, por lo que, según el experto, aplicar una suspensión basada solo en la nacionalidad contradice el espíritu de la ley.

Otro de los puntos que genera mayor polémica es la falta de explicaciones detalladas sobre la selección de los países afectados. El Departamento de Estado los calificó como “países de alto riesgo” y luego indicó que existirían indicios de un mayor uso de beneficios públicos por parte de inmigrantes provenientes de esas naciones, aunque sin presentar datos concretos.

Abogados advierten que la medida de EE.UU. sobre la visa podría ser impugnada en tribunales federales. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

Lista de países incluidos en la suspensión

La pausa en el procesamiento de visas de inmigrante aplica, entre otros, a ciudadanos de:

Afganistán Albania Antigua y Barbuda Argelia Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Belarús Belice Birmania Bosnia Brasil Bután Cabo Verde Camboya Camerún Colombia Congo Costa de Marfil Cuba Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiji Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Iraq Jamaica Jordania Kazajstán Kirguistán Kosovo Kuwait Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Marruecos Moldova Mongolia Montenegro Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán R.D. del Congo Ruanda Rusia Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Senegal Sierra Leona Siria Somalia Sudán Sudán del Sur Tailandia Tanzania Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Excepciones y alcances de la medida

El Departamento de Estado aclaró que, durante esta pausa, no se emitirán visas de inmigrante, pero los solicitantes pueden continuar presentando formularios y asistiendo a entrevistas. Además, quedan exceptuadas las personas con doble nacionalidad, siempre que una de ellas no corresponda a un país incluido en la lista.

Por ahora, no hay una fecha definida para el fin de la suspensión. Las autoridades señalaron que la medida se mantendrá “el tiempo necesario” hasta completar la revisión interna, dejando a miles de familias y solicitantes a la espera de una decisión que marque su futuro migratorio.

