El patrón climático invernal en Estados Unidos está dando un giro en la segunda semana de febrero. Mientras algunas zonas están con frío extremo y riesgo de congelación debido al frío del vórtice polar como el área triestatal donde Nueva York afronta temperaturas bajo cero peor que en la Antártida, otras partes del país se ‘tomaron un descanso’ del clima invernal y tendrán una mejor sensación térmica. Con una mayor probabilidad de tiempo más cálido de lo habitual, es importante que tomar precauciones ya que está incluida buena parte de la franja donde vive la comunidad hispana. Aquí te comparto la información que necesitas conocer.

Dónde se siente más la “pausa” invernal

Varias zonas de Estados Unidos han tenido un “respiro” del invierno esta semana, con temperaturas por encima de lo normal sobre todo en partes del Oeste, el Suroeste y el sur del país, mientras el frío se ha mantenido más firme en el Norte y el Este, según explican desde Weather.

Alex Sosnowski, meteorólogo senior de AccuWeather, dijo que el aire del Océano Pacífico se desplazará por todo el país en las próximas dos semanas. “Si bien esto traerá un descanso muy necesario de las condiciones frías y puede sentirse más cálido de lo que realmente es, puede crear problemas debido a ciclos de deshielo y congelamiento, episodios de niebla y tormentas que traen áreas de lluvia helada, aguanieve y nieve húmeda”, agregó.

Por su parte, meteorólogo de AccuWeather, Kai Kerkow, explicó que el sistema de alta presión estacionado sobre California que ha mantenido a raya el clima invernal probablemente se debilitará. “Este cambio en el patrón será beneficioso para la capa de nieve y los embalses de California, ya que la capa de nieve está muy por debajo del promedio en gran parte del estado”.

Esto también se apoya en los pronósticos estacionales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA): la mitad sur de Estados Unidos, desde California y el Suroeste hasta el Golfo de México y partes del Atlántico medio, tiene mayor probabilidad de presentar temperaturas por encima del promedio en el invierno 2025–2026. Esto significa que estados con alta presencia hispana como California, Arizona, Nuevo México, Texas, la Costa del Golfo y Florida han sido de las áreas más propensas a experimentar días más templados, comparados con lo que normalmente se espera para estas fechas.

Sin embargo, este respiro no implica que el invierno haya terminado, ya que los pronósticos oficiales mantienen la posibilidad de nuevos episodios de frío y tormentas a medida que avanzan febrero y marzo.

Pronóstico del tiempo para la segunda semana de febrero

El descanso del aire cálido del Pacífico puede verse atenuado por una " tormenta clipper " que podría traer nieve a la zona de esquí del oeste de Nueva York, las Adirondacks y las Montañas Verdes y Blancas de Nueva Inglaterra.

“Existe la posibilidad de una tormenta que se desplaza hacia el norte y que podría traer nieve a los Grandes Lagos y al noreste desde la noche del lunes hasta el miércoles (…) Esta tormenta experimentará un repunte de condiciones menos severas a medida que el aire ártico se retira hacia el norte”, declaró Adam Douty, meteorólogo principal de AccuWeather.

Desde el martes hasta el miércoles, muchas localidades del noreste verán temperaturas subir a los 40 grados. Además, el sur tendrá un alivio de las temperaturas frías y la nieve.

En Occidente, la ola de frío podría traer nieve a las montañas de Sierra Nevada e interrumpir el tráfico en la Interestatal 80.

Recomendaciones ante el alivio del clima invernal

Para los residentes en el sur de California, el desierto del Suroeste, Texas, la Costa del Golfo y Florida, estos días más templados pueden ser una oportunidad para actividades al aire libre, pero también pueden dar una falsa sensación de que el peligro invernal ya pasó. Las agencias oficiales recuerdan que, aun después de un periodo cálido, pueden regresar tormentas, frentes fríos y heladas tardías, por lo que conviene seguir atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y las oficinas locales de NOAA.

En el norte y el este, en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois o Massachusetts, los pronósticos para la primera mitad de febrero siguen indicando riesgo de temperaturas bajas, nieve y condiciones invernales peligrosas. En estas regiones, la prioridad sigue siendo prepararse para más episodios de invierno, aunque en algún momento también puedan aparecer breves “ventanas” de temperaturas más suaves.

Se recomienda mantener planes de emergencia invernal, revisar suministros y estar atentos a cambios bruscos en el pronóstico.

