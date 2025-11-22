Durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias , el pavo es el alimento tradicional que no debe faltar durante la cena festiva; sin embargo, hay personas que prefieren evitarlo y se orientan por otras opciones. En Los Ángeles, distintos negocios ofrecen alternativas plant-bassed y, en esta nota, te mostraré cuáles son esos lugares para disfrutar de un plato vegano.

Esta acción por preferir alimentos veganos durante el Thanksgiving tiene relación directa al último reporte otorgado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al señalar que más 46 millones de pavos serán sacrificados para las cenas de este día festivo.

Por esta razón, los defensores de animales se han mostrado en contra de la matanza de esta ave. “Son animales curiosos, juguetones e inteligentes; sin embargo, cada Día de Acción de Gracias, millones de ellos sufren vidas cortas y miserables en granja industriales antes de ser sacrificadas”, detalló Personas el Tráfico Ético de los Animales (PETA).

En los últimos años, se ha incrementado el porcentaje de familias que prefieren platos veganos durante el Thanksgiving, (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Lugares para comprar platos veganos durante el Día de Acción de Gracias

Ante el número creciente de estadounidenses que han optado por una cena vegana por Thanksgiving, hay supermercados en Los Ángeles que ofrecen platos a base de plantas. Entre las principales son Tofurky, Gardein, Field Roast, Quorn, Country Life y Trader Joe’s.

Ahora, si pretendes visitar un restaurante en esta ciudad para festejar este importante día, pero deseas un menú especial a base plantas, también hay opciones por escoger, que son las siguientes:

Veggie Grill: si bien estará cerrado durante el Día de Acción de Gracias, entre el 20 y 26 de noviembre ofrecerá un menú especial para cuatro o seis personas.

si bien estará cerrado durante el Día de Acción de Gracias, entre el 20 y 26 de noviembre ofrecerá un menú especial para cuatro o seis personas. Doomie’s Home Cookin’: atenderá desde las 11:00 a.m. hasta la medianoche durante el Día de Acción de Gracias. Ofrecerá distintos platos por $20.

atenderá desde las 11:00 a.m. hasta la medianoche durante el Día de Acción de Gracias. Ofrecerá distintos platos por $20. Donna Jean: ofrecerá un menú especial de catering que estará disponible para reservar con antelación y recoger el miércoles 26 de noviembre entre las 12:00 p.m. y las 20:00 p.m.

ofrecerá un menú especial de catering que estará disponible para reservar con antelación y recoger el miércoles 26 de noviembre entre las 12:00 p.m. y las 20:00 p.m. Cafe Gratitude: ofrecerá un menú a base plantas. Es importante reservar el pedido antes de las 21:00 horas del domingo anterior a la festividad y recoger el miércoles 26 de noviembre entre las 11:00 y 21:00 horas.

ofrecerá un menú a base plantas. Es importante reservar el pedido antes de las 21:00 horas del domingo anterior a la festividad y recoger el miércoles 26 de noviembre entre las 11:00 y 21:00 horas. Sunshine Kitchen: ofrecerá un pastel vegano por un costo de $50. Podrás recogerlo hasta el miércoles 26 de noviembre.

ofrecerá un pastel vegano por un costo de $50. Podrás recogerlo hasta el miércoles 26 de noviembre. Pure vita: aunque no atenderá durante el día festivo, ofrecerá un banquete especial en su propio restaurante y para recogerlo el miércoles 26 de noviembre.

Existen distintos platos veganos para que estén presentes en la cena festiva del Día de Acción de Gracias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué opciones principales de platos veganos se pueden esperar durante el Thanksgiving

Entre las opciones más populares, son el Tofurky, Celebration Roast, Hongos Portobellos rellenos, entre otras opciones. Además, existen acompañamientos, tales como puré de papas con leche vegetal, stuffing a base de papa sin caldo de pollo, salsa gravy de champiñones y una amplia variedad de verduras asadas.