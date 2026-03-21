En medio de constantes quejas por los largos tiempos de espera en los controles de seguridad en Estados Unidos, existe una realidad que pocos conocen: no todos los aeropuertos dependen directamente de la Administración de Seguridad en el Transporte. Mientras miles de pasajeros enfrentan filas interminables y retrasos frustrantes, hay al menos 20 aeropuertos donde la experiencia es completamente distinta. En estos lugares, los controles avanzan con rapidez y eficiencia, permitiendo a los viajeros pasar en cuestión de minutos, incluso en momentos de alta demanda. La razón detrás de esta diferencia no es casualidad, sino un modelo alternativo que ha demostrado ser más ágil en circunstancias críticas.

En estos aeropuertos, la seguridad no está a cargo directamente de la Transportation Security Administration (TSA), sino de empresas privadas que operan bajo su supervisión. Este modelo forma parte del programa conocido como Screening Partnership Program (SPP), el cual permite que contratistas certificados se encarguen de los controles de pasajeros manteniendo los mismos estándares federales.

La TSA enfrenta desafíos que han provocado largas filas en varios aeropuertos de Estados Unidos. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Aeropuertos importantes como San Francisco International Airport, Kansas City International Airport y Orlando Sanford International Airport forman parte de este sistema, junto con otras 17 terminales más pequeñas. A diferencia de los aeropuertos gestionados directamente por la TSA, estos no han experimentado las largas filas que sí se han visto agravadas durante situaciones como cierres parciales del gobierno.

De hecho, expertos como Sheldon Jacobson aseguran que estos aeropuertos han sido prácticamente ajenos a los efectos del cierre gubernamental. Mientras tanto, en grandes terminales como George Bush Intercontinental Airport o Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, los tiempos de espera han superado incluso las dos horas debido a la falta de personal.

Algunos aeropuertos evitan retrasos porque no dependen directamente de la TSA en sus controles. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Empresas como VMD Corp. aseguran que en sus aeropuertos afiliados al SPP los tiempos de espera suelen ser menores a tres minutos. Esto se debe, en parte, a que los empleados continúan recibiendo su salario incluso durante crisis gubernamentales, evitando ausencias masivas que afectan directamente la operación.

Otra compañía, BOS Security, ha confirmado que mantiene el pago constante a sus trabajadores, lo que garantiza la continuidad del servicio. Aunque esto representa un esfuerzo económico para las empresas durante los cierres del gobierno, permite que las operaciones no se vean interrumpidas.

Aun así, es importante aclarar que estos sistemas privados no operan sin control. Todas las actividades siguen bajo la supervisión federal y deben cumplir exactamente con las mismas normas que exige la TSA. Según Keith Jeffries, la experiencia del pasajero en términos de seguridad no cambia, ya que los estándares y la capacitación del personal son equivalentes.

El modelo alternativo demuestra que incluso bajo supervisión de la TSA, los tiempos de espera pueden reducirse considerablemente. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Sin embargo, este modelo no es una solución inmediata para todos los aeropuertos. Cambiar al sistema privado requiere aprobación gubernamental y puede tomar más de un año en implementarse, lo que dificulta que grandes terminales adopten rápidamente este esquema.

Los 20 aeropuertos en EE.UU. con seguridad privada

Estos son los aeropuertos donde no verás largas filas gracias al modelo del Screening Partnership Program:

Atlantic City International Airport (Nueva Jersey)

Charles M. Schulz–Sonoma County Airport (California)

Dawson Community Airport (Montana)

Great Falls International Airport (Montana)

Glacier Park International Airport (Montana)

Greater Rochester International Airport (Nueva York)

Havre City-County Airport (Montana)

Kansas City International Airport (Misuri)

L. M. Clayton Airport (Montana)

Orlando Sanford International Airport (Florida)

Portsmouth International Airport (Nuevo Hampshire)

Punta Gorda Airport (Florida)

Roswell International Air Center (Nuevo México)

San Francisco International Airport (California)

Sarasota-Bradenton International Airport (Florida)

Sidney-Richland Municipal Airport (Montana)

Sioux Falls Regional Airport (Dakota del Sur)

Tupelo Regional Airport (Misisipi)

Wokal Field/Glasgow International Airport (Montana)

Yellowstone Airport (Montana)

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