A pocos días de concluirse la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) , la mayoría está preparando su documentación necesaria o planificará solicitar una extensión; sin embargo, existe una incertidumbre para aquellos que dependen de ingresos variables. Aunque se ha dado a conocer sobre posibles beneficios y exenciones, la realidad es que el panorama tributario no será igual para todos. Sucede que ciertos estados obligará a sus residentes a rendir cuentas manera rigurosa ante esta entidad, en caso obtengan propinas y horas extras. En esta nota te brindaré los detalles completos.

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Esta duda surge ante la extensa ley fiscal ratificada por el presidente Donald Trump que permitirá a millones de estadounidenses en solicitar, por primera vez, nuevas deducciones en su impuesto federal sobre la renta aplicable a propinas y horas extra; sin embargo, no sería en todo el país.

Pese a que los estados tienen la autoridad para decidir sobre aplicar estos cambios tributarios federales, sorprendentemente una gran parte de ellos optó por no seguir estas nuevas medidas en sus normativas locales .

Entonces, los empleados que reciban exenciones federales por conceptos de propinas y horas extra no quedarán exentos de sus obligaciones fiscales a nivel local; es decir, seguirán pagando los impuestos estatales sobre esas ganancias que percibieron.

Entonces, aquellos estadounidenses que recibieron propias o trabajaron horas extra tendrán que declararlo ante el IRS. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. gravarán propinas y horas

Ciertos estados han decidido implementar políticas similares al modelo fiscal de Donald Trump , el cual otorga alivios tributarios sobre los ingresos de propinas, horas extras y los intereses por la compra de vehículos fabricados en Estados Unidos.

Los beneficios fiscales por propinas, préstamos de autos y horas extra están disponibles en los estados de Idaho, Iowa, Montana, Dakota del Norte y Oregón; no obstante, en Colorado la deducción por horas extra no está vigente, y en Alabama el alivio tributario se reduce a los préstamos de vehículos.

En los estados de Georgia, Indiana y Michigan también se aprobaron las deducciones por propinas y horas extra, pero entrarán en vigor para el año fiscal 2026; es decir, no estarán disponibles para la reciente temporada que finaliza este 15 de abril.

Al menos 7 estados aplicará la exención fiscal sobre propinas y horas extra. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué estados gravarán salarios y sueldos en EE.UU.

En un total de 41 estados, sus ciudadanos tendrán que completar dos formularios de impuestos distintos: federal y estatal. El orden del trámite es clave, ya que estas regiones emplean los datos del formulario federal para determinar el cálculo de los impuestos locales.

Eso sí, los estados de Alaska, Florida, New Hampshire, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming no aplican impuestos sobre la renta . En el caso de Washington, se gravan las ganancias de capital, pero no los ingresos económicos.

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