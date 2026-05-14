El contrabando de personas continúa siendo uno de los problemas que se vincula a la inmigración en Estados Unidos. Miles de viajeros siguen depositando su confianza y sueños en los coyotes, aquellos criminales dedicados al tráfico ilícito en la frontera de México y EE.UU. y que cobran altas sumas prometiendo la llegada al muro fronterizo, arriesgando la vida de quienes se suman al peligroso plan del que no todos logran salir con vida. En horas en las que la tragedia volvió a teñir las vías ferroviarias del sur de Texas utilizadas para la migración irregular, más de uno ha vuelto a posar su atención en las condiciones inhumanas a las que se enfrentan quienes confían en estos delincuentes. En este escenario, la experta en leyes migratorias Kathia Quirós envió un poderoso mensaje a quienes están evaluando esta opción para llegar al país liderado por Donald Trump para buscar un futuro mejor.

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Qué pasó con los migrantes dentro de un vagón en Laredo

El hallazgo de siete personas muertas, seis dentro de un vagón de carga y uno más a la orilla de las vías, ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica de quienes cruzan la frontera. La tragedia se confirmó la tarde del domingo 10 de mayo cuando la Policía de San Antonio localizó el tren de Union Pacific desde el cual una mujer mexicana había enviado un alarmante mensaje a su familia indicando que el calor era insoportable: el termómetro en la región rozaba los 89 grados Fahrenheit (más de 36 grados ºC). La sensación térmica dentro del contenedor metálico pudo haber escalado hasta los 140 Fahrenheit (60ºC), convirtiendo el espacio en un horno hermético del que era imposible escapar, según destacan desde N+ Univision.

6 personas muertas fueron ubicadas en un vagón de tren de carga en el patio de Union Pacific enla ciudad fron­teriza de Texas. (KGNS vía AP)

La doctora Corinne Stern, médica forense del condado de Webb, confirmó que la causa de muerte de la mujer de 29 años que envió los mensajes fue hipertermia, una falla catastrófica del sistema de termorregulación del cuerpo ante el calor extremo, que es comúnmente conocida como golpe de calor. La experta estima que los viajeros sufrieron una agonía de casi ocho horas antes de morir en condiciones de confinamiento letales.

Entre las víctimas se identificaron a ciudadanos de México y Honduras y un menor de edad. Las autoridades locales y del estado de Texas investigan el caso como un incidente de tráfico de personas bajo la sospecha de que un “coyote” operaba las puertas desde el exterior, ya que los contenedores no cuentan con mecanismos de apertura interna.

El descubrimiento se produjo la tarde del domingo en una zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México. (KGNS via AP)

El poderoso mensaje de alerta de una abogada de inmigración

Ante esta tragedia, Noticias Telemundo conversó con la experta en leyes migratorias Kathia Quirós quien fue enfática al decir que “no vale la pena arriesgar la vida” intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos o queriendo volver al país cuando ya fueron deportados anteriormente, algo que continúa siendo una constante entre los inmigrantes y que sucedió con algunos de los pasajeros del tren de Union Pacific encontrado en Texas.

“Los tiempos en los que la gente se venía indocumentada ya pasaron. Las fronteras están cerradas y sin embargo los coyotes siguen arriesgando la vida de la gente. Por favor, no lo hagan”, alertó sobre el peligro del contrabando de personas.

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