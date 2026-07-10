El fenómeno de El Niño fuerte está prácticamente asegurado este año, según científicos federales de Estados Unidos, quienes advierten que podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima que existe una alta probabilidad de que este patrón climático tenga efectos importantes durante el invierno, especialmente en California. Los expertos anticipan cambios en las lluvias, temperaturas oceánicas y condiciones extremas que podrían marcar la próxima temporada climática.

El Centro de Predicción Climática de NOAA informó que hay un 97% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad “fuerte” o “muy fuerte” durante el periodo de tres meses que termina en diciembre. Además, los pronósticos indican un 81% de posibilidades de que llegue a la categoría de “muy fuerte”.

Este escenario podría modificar las condiciones meteorológicas habituales en California, aumentando las probabilidades de lluvias superiores al promedio en el sur del estado, pero también elevando el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y otros eventos extremos.

California se prepara para los posibles efectos de un El Niño fuerte en el invierno. | Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JUSTIN SULLIVAN

¿Qué es El Niño y por qué preocupa a California?

El Niño ocurre cuando las aguas del océano Pacífico tropical central y oriental presentan temperaturas más cálidas de lo normal. Este calentamiento altera la circulación atmosférica y puede cambiar la trayectoria de las tormentas durante el invierno.

Según NOAA, este fenómeno suele desplazar la corriente en chorro del invierno hacia el sur, lo que puede favorecer la llegada de más sistemas de tormentas a California, especialmente a la zona sur del estado.

Impactos esperados de El Niño en California

Zona o fenómeno Posible efecto de un El Niño fuerte Sur de California Mayor probabilidad de lluvias por encima del promedio Los Ángeles Riesgo elevado de tormentas intensas, inundaciones y deslizamientos Sierra Nevada y zonas interiores Los efectos pueden variar y no siempre implican más precipitaciones Océano frente a California Mayor posibilidad de temperaturas marinas elevadas Temporada de invierno Más sistemas de tormentas desplazándose hacia el sur

Más lluvias, pero no significa un invierno extremo garantizado

Los fuertes episodios de El Niño suelen aumentar las probabilidades de un invierno lluvioso en el sur de California, aunque los expertos advierten que no existe una relación perfecta entre la intensidad del fenómeno y la cantidad exacta de lluvia.

Durante tres de los cuatro eventos de El Niño “muy fuerte” registrados a nivel mundial, el centro de Los Ángeles recibió precipitaciones considerablemente superiores al promedio. En los inviernos de 1982-83 y 1997-98, la ciudad acumuló más del doble de su lluvia anual habitual.

Sin embargo, el último evento “muy fuerte”, ocurrido entre 2015 y 2016, tuvo un comportamiento diferente: Los Ángeles recibió aproximadamente la mitad de su precipitación anual típica.

El más reciente El Niño fuerte de 2023-24 dejó lluvias muy superiores al promedio en la costa del sur de California y precipitaciones ligeramente por encima de lo normal en la costa norte del estado. En contraste, áreas interiores como Sierra Nevada y los desiertos del sureste registraron menos lluvia de lo esperado.

Ese invierno también produjo el segundo periodo de tres días con más lluvia registrado en el centro de Los Ángeles desde que existen registros, iniciados en 1877, además de cientos de deslizamientos de tierra en el condado de Los Ángeles.

El Niño aumentaría las probabilidades de lluvias intensas y tormentas en California. | Crédito: AFP

El calor del océano podría intensificarse

El fenómeno de El Niño llega mientras varias zonas del océano ya enfrentan temperaturas récord debido al calentamiento global. Los científicos advierten que la combinación entre aguas más cálidas y cambios atmosféricos podría prolongar las olas de calor marinas frente a la costa de California.

Michelle L’Heureux, científica del Centro de Predicción Climática de NOAA, explicó que una zona de aguas cálidas del Pacífico ecuatorial occidental se está expandiendo hacia el este, una señal característica del desarrollo de El Niño.

Además, Andrew Leising, oceanógrafo investigador del Centro de Ciencias Pesqueras del Suroeste de NOAA, señaló que los cambios atmosféricos asociados al fenómeno podrían ayudar a mantener las temperaturas oceánicas por encima de lo normal frente al sur de California.

California podría enfrentar un invierno con más contrastes

Aunque El Niño suele asociarse con más lluvias en el sur de California, sus efectos pueden variar dependiendo de otros factores atmosféricos. Los expertos señalan que el fenómeno también puede aumentar el riesgo de olas de calor en tierra y mar.

A nivel global, la Organización Meteorológica Mundial indica que El Niño suele favorecer condiciones más húmedas en el sur de Estados Unidos, el sur de Sudamérica, partes del Cuerno de África y Asia Central.

Por otro lado, puede generar condiciones más secas en regiones como el noroeste del Pacífico, Centroamérica, el Caribe, Australia, Indonesia y algunas zonas del sur de Asia.

Con un El Niño fuerte prácticamente confirmado, California se prepara para un invierno en el que podrían aumentar tanto las oportunidades de lluvia como los riesgos asociados a eventos meteorológicos extremos.

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