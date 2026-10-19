Una nueva tormenta nor’easter amenaza con provocar varios días de inundaciones costeras, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso en la costa este de Estados Unidos. El sistema se está formando frente a Carolina del Norte y sus efectos podrían prolongarse hasta el jueves, con especial preocupación en las comunidades costeras de los Outer Banks, Virginia y Maryland. Mientras las condiciones empeoran, las autoridades mantienen alertas por inundaciones y advierten sobre el riesgo de que el agua avance sobre zonas habitadas.

Según Fox News, los efectos más intensos se extenderán hasta la noche del miércoles 21 y continuarán durante el jueves 22 de octubre, aunque comenzarán a disminuir progresivamente. El fenómeno también está bajo vigilancia del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que identifica una probabilidad del 40% de desarrollo tropical durante los próximos siete días. Sin embargo, incluso si no llega a convertirse en un sistema tropical, el nor’easter ya representa una amenaza para varias localidades de la costa atlántica.

¿Hasta cuándo durará el nor’easter en la costa este de EE.UU.?

El temporal podría mantener condiciones adversas durante aproximadamente tres días, con vientos intensos, oleaje elevado e inundaciones en diferentes sectores de la costa este. De acuerdo con el citado medio, los impactos se prolongarán hasta última hora del miércoles 21 y continuarán durante el jueves 22 de octubre de 2026, cuando se espera que comiencen a perder intensidad.

La disminución de las condiciones más severas no significa que el peligro desaparecerá de inmediato. Algunas zonas podrían seguir experimentando ráfagas de viento, lluvias y acumulaciones de agua costera mientras el sistema permanece frente al litoral.

Por ello, los residentes de las áreas afectadas deben prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades locales, especialmente si viven en sectores expuestos al oleaje o a las mareas altas.

Las alertas por inundaciones costeras continúan en sectores de Carolina del Norte y Virginia. | Crédito: Fox Weather

¿Qué estados están bajo alerta por inundaciones costeras?

Las alertas por inundaciones costeras están activas en sectores de Carolina del Norte y Virginia. Además, las condiciones podrían extenderse desde los Outer Banks hasta la bahía de Chesapeake y Ocean City, en Maryland, donde se prevé un incremento considerable del nivel del agua durante la marea alta.

El agua podría alcanzar entre 2 y 4 pies por encima de los niveles habituales en algunos sectores costeros, mientras que las olas podrían llegar a los 12 pies. En Ocean City y otras localidades próximas, el aumento del nivel del mar durante las mareas altas representa un riesgo adicional para las comunidades y las infraestructuras cercanas a la costa.

Las inundaciones podrían agravarse a medida que avance el temporal, por lo que es importante no confiarse si las condiciones parecen tranquilas durante algunas horas.

¿A qué hora se esperan las olas más fuertes?

El periodo de mayor preocupación por el oleaje se concentra durante la marea alta, especialmente entre el mediodía y las 4 p. m. Durante esas horas, las olas más intensas podrían incrementar el riesgo de inundaciones y de que el agua sobrepase las barreras naturales o las vías costeras.

En los Outer Banks, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 y 60 millas por hora, equivalentes aproximadamente a 64 y 97 kilómetros por hora. Estos vientos pueden contribuir a generar un oleaje destructivo y agravar las inundaciones en las zonas más expuestas.

La combinación de mareas altas, viento y oleaje también aumenta el riesgo de erosión costera. En esta región, las tormentas de este tipo han causado daños importantes en el pasado, incluso en viviendas situadas cerca del océano.

El nor’easter en Estados Unidos amenaza con olas de hasta 12 pies y ráfagas de hasta 60 mph. | Foto por RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué precauciones deben tomar los residentes de la costa este?

Ante la llegada del temporal, se recomienda seguir las alertas meteorológicas y las instrucciones de los organismos de emergencia. Los residentes de zonas costeras deben evitar acercarse a las playas, muelles y rompeolas mientras se registren olas fuertes, ya que una subida repentina del agua puede ponerlos en peligro.

También es importante no conducir por carreteras inundadas, mantenerse alejado de las áreas donde el océano pueda sobrepasar las dunas y preparar una ruta de evacuación si las autoridades lo indican.

En localidades como los Outer Banks, donde la erosión y el oleaje pueden afectar directamente a las viviendas, la prioridad debe ser la seguridad de las personas y el cumplimiento de las órdenes oficiales.

Aunque se espera que el nor’easter pierda intensidad a partir del jueves, sus efectos podrían continuar durante parte de la jornada. Por ello, las autoridades y los residentes deberán mantenerse atentos a la evolución del sistema hasta que las condiciones mejoren.