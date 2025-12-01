La tormenta invernal que se está desplazando por el Centro y Noreste de Estados Unidos ha ocasionado alerta entre los expertos en meteorología, ya que precisaron que las localidades que conforman estas áreas serán afectadas por un “frío muy extremo” antes de la llegada de la Navidad. ¿Qué ciudades serán afectadas?

En una conversación con USA Today, el meteorólogo Judan Cohen detalló que, desde el Medio Oeste hasta la Costa Este, se registrarán temperaturas entre 15 y 20° Fahrenheit inferiores al promedio a partir de la tercera semana del presente mes.

El especialista estimó que en la ciudad de Nueva York suele presentar una temperatura de 37° Fahrenheit (2° Celsius) en esta época del año; sin embargo, a mediados de este diciembre sus residentes experimentarían resfriados sostenidos de entre 20 y 10° Fahrenheit (-6 y -12° Celsius).

A mediados de diciembre del presente año, Nueva York experimentaría temperaturas entre 20 y 10° F. (Crédito: Freepik)

“La región extensa del probable frío extremo en la Tierra se extiende desde las llanuras canadienses hasta la costa este de EE.UU.”, expresó Cohen.

El aire frío extremo que se está refiriendo el especialista provendrá del movimiento del vórtice polar que se inclina y traería aire ártico frío sobre estas áreas de Estados Unidos.

Si bien no se tiene una certeza exacta de qué tan frías serán las temperaturas, el meteorólogo consideró que descenderán por debajo de los valores a los que se han acostumbrado los ciudadanos durante esta semana.

Respecto a las regiones desde Illinois hasta Missouri, Cohen precisó que sus residentes experimentarían temperaturas mínimas de alrededor de 0° F. En las áreas de la Costa Este, se prevé temperaturas de entre 10 y 20° F este fin de semana y la próxima.

El pasado fin de semana, distintas localidades contó con gran presencia de nieve. (Crédito: Freepik)

Efectos de la tormenta invernal en el Centro y Noreste de EE.UU.

El clima invernal ha tenido un impacto considerable en distintos localidades del Medio Oeste de Estados Unidos, ya que se presenció nevadas durante el fin de semana, ocasionando que miles de viajeros demoren más tiempo de lo habitual.

