El noreste de Estados Unidos se prepara para dejar atrás las bajas temperaturas, los vientos fríos y las nevadas que marcaron el último fin de semana. Un nuevo patrón atmosférico favorecerá condiciones más estables durante los próximos días, con un panorama que podría extenderse por más de una semana en algunas zonas. Sin embargo, los meteorólogos siguen de cerca un posible cambio que llegaría justo antes de Thanksgiving y que podría alterar los planes de quienes esperan disfrutar de las celebraciones al aire libre.

Adam Douty, meteorólogo de AccuWeather, explicó que buena parte del fin de semana tendrá características invernales, con vientos fríos, lluvias intermitentes e incluso algunas precipitaciones de nieve. Estas condiciones llegarán después de la tormenta que dejó acumulaciones de nieve en determinadas localidades entre el jueves y el viernes.

¿Cuántos días durará el buen clima en el noreste de EE.UU.?

Un nuevo periodo de tiempo seco y soleado comenzará durante la próxima semana y podría prolongarse durante siete días o más. El fenómeno no se limitará al noreste, ya que también alcanzará sectores del Medio Oeste y el sureste del país.

Una extensa área de alta presión mantendrá alejadas a las tormentas y reducirá las posibilidades de precipitaciones en buena parte de estas regiones. Esto permitirá que los residentes aprovechen las jornadas para realizar preparativos de invierno, colocar decoraciones navideñas, limpiar los jardines o disfrutar de actividades al aire libre.

Aunque el periodo anterior de estabilidad atmosférica, registrado entre mediados de octubre y comienzos de noviembre, fue más prolongado y cálido, AccuWeather considera que el nuevo episodio también ofrecerá condiciones agradables para esta época del año.

Una nueva tormenta podría cambiar el pronóstico durante la semana de Thanksgiving. | Foto por CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Qué temperaturas se esperan en el noreste de Estados Unidos?

Después de un fin de semana con temperaturas máximas entre 5 y 15 grados por debajo del promedio histórico, los valores comenzarán a recuperarse durante la nueva semana.

De acuerdo con el pronóstico del citado medio, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 5 y 15 grados por encima de los registros habituales hacia el próximo fin de semana en muchas localidades.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se esperan máximas cercanas a los 40 grados Fahrenheit durante el sábado. Sin embargo, los termómetros podrían acercarse a los 60 grados Fahrenheit durante la mitad y la segunda parte de la semana.

A pesar de este panorama más agradable, los residentes deberán prestar atención a las condiciones durante las primeras horas del día. Las noches más largas y los vientos ligeros favorecerán la aparición de escarcha en algunas zonas, especialmente en lugares alejados de la costa. También podría formarse niebla en los valles de los ríos.

El noreste de Estados Unidos disfrutará de temperaturas más cálidas tras un fin de semana invernal. | Foto por SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿El tiempo seco continuará hasta Thanksgiving?

La respuesta de AccuWeather es que probablemente no. Aunque algunas zonas del noreste y el sureste podrían conservar condiciones mayormente secas durante parte de la semana de Thanksgiving, no se espera que el buen tiempo se mantenga de manera generalizada hasta la celebración.

Los meteorólogos anticipan la formación de una tormenta importante sobre las Montañas Rocosas hacia finales de la próxima semana. El sistema avanzaría en dirección a Dakota del Norte, Minnesota y el Medio Oeste superior, donde podría provocar lluvias, nevadas y tormentas eléctricas. Denver y Minneapolis figuran entre las ciudades que podrían verse afectadas.

Posteriormente, la tormenta podría arrastrar un frente frío y precipitaciones hacia el valle del Mississippi y el este del país durante los primeros días de la semana de Thanksgiving.

El equipo de pronósticos de largo alcance de AccuWeather también vigila la posibilidad de que ese frente avance más lentamente o se estanque, lo que podría favorecer la formación de otra tormenta con lluvias y nieve en sectores del este cerca de Thanksgiving.