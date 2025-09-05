Huyeron hacia el bosque que rodea el local al notar que los agentes de inmigración llegaban a la planta de producción de vehículos de Hyundai en Georgia. Una nueva redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tuvo lugar este último jueves 04 de septiembre en el marco de la ofensiva migratoria de Donald Trump. Una de las personas que escapó del operativo narró la travesía que vivió entre árboles para intentar ponerse a salvo. Aquí los detalles de su historia y del caso que terminó con unos 450 inmigrantes capturados.

Desde que asumió el cargo, el republicano activó el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. y efectivos de la agencia federal encargada de los delitos relacionados con la frontera estadounidense y la inmigración ilegal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) capturan no solo a quienes tienen antecedentes penales por delitos violentos, sino también a inmigrantes que no cuentan con papeles para demostrar su permanencia legal en el país.

Desde hace varios meses, los operativos de ICE han llevado a los agentes de inmigración a granjas, sitios de construcción, restaurantes, cortes y talleres de reparación de automóviles.

Un importante operación de control de inmigración se realizó en la megaplanta de baterías Hyundai en el condado de Bryan. (Foto: @ATFAtlanta / X)

Trabajador que escapó cuenta lo que vivieron en el bosque

“Nos tocó caminar en el bosque durante cuatro o cinco horas, cruzar un río bordeándolo porque era eso o que nos agarraran. De verdad yo nunca en mi vida había visto tanta policía”, dijo en llamada telefónica a Univision Noticias el hombre que mantuvo su identidad en secreto.

Este inmigrante trabaja en la planta de la empresa automotriz surcoreana Hyundai hace más de un año a través de un tercero, algo que también realizan muchos de sus compañeros, debido a que no tienen permiso de trabajo.

En su relato explicó que de un momento a otro, la sede en Georgia se llenó de agentes de inmigración que bloquearon todas las puertas y ordenaron detener los trabajos de inmediato: “en ese momento éramos unas 7 mil u 8 mil personas corriendo (…) las personas corrían para las canaletas, el bosque, otros se escondieron dentro del ‘warehouse’”.

Si bien él logró huir, muchos otros inmigrantes fueron detenidos en la Metaplant America de Hyundai Motor Group, ubicada en el estado de Georgia, EE. UU., específicamente en el condado de Bryan, cerca de Savannah. Esta planta está dedicada desde el 2023 a la producción de vehículos eléctricos y baterías.

Según explicaron desde Univision Noticias, autoridades federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que este operativo en la fábrica de 1.214 hectáreas (3.000 acres) fue por una investigación sobre prácticas laborales ilegales y otros delitos federales.

Corea del Sur expresa preocupación por redada

Tras los reportes de la redada de inmigración en la planta donde Hyundai fabrica vehículos eléctricos en Georgia, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, afirmó que el número de surcoreanos detenidos es “grande”, aunque no dio una cifra exacta.

“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso de aplicación de la ley de Estados Unidos”, afirmó Lee según expone The Independent.

Según la oficina de Atlanta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que colaboró con las autoridades de inmigración en el sitio, publicó en X que aproximadamente 450 personas en total fueron capturadas.

La empresa conjunta de baterías de Hyundai y LG, HL-GA Battery Company, dijo en un comunicado que “coopera plenamente con las autoridades correspondientes” y pausó la construcción del sitio de baterías para colaborar en su trabajo. Su portavoz, Bianca Johnson, dijo que las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron.

