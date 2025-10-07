Las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos continúan en diversos estados como parte del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. implementado por el Gobierno de Donald Trump. Muchas de ellas terminan en titulares en los medios locales por la violencia usada por los agentes federales o porque se capturó a alguien sin antecedentes penales y fue solo por ser latino y no tener documentos legales. Hoy te traigo un nuevo caso que llamó la atención porque se trata de Nayarith Rangel Blanco, una joven de 20 años que fue deportada a Colombia, pero que vivió un verdadero drama en uno de los centros de detención de ICE al punto de afirmar que “nos trataban como si fuéramos animales”. Aquí los detalles de la experiencia que denunció llena de maltratos y abusos.

Su arresto se dio el pasado 7 de agosto, después de asistir a su audiencia preliminar de asilo en una corte de Atlanta, en Georgia. Según se informó en ese momento, agentes de Homeland Security la interceptaron cuando se dirigía al ascensor del edificio judicial y se la llevaron a pesar de que tenía una nueva cita judicial programada para marzo de 2026.

Según afirmaron, ella había ingresado de forma irregular a Estados Unidos el 3 de septiembre de 2023, pero contaba con permiso de trabajo y número de seguro social mientras esperaba que se resuelva su caso.

Nayarith Rangel Blanco, una joven colombiana de 20 años, fue arrestada en una corte de Atlanta y deportada meses después. (Foto: captura @univisionatlanta / YouTube)

“Recibimos mucho maltrato”

Desde su detención, Nayarith Rangel Blanco estuvo en dos centros diferentes y asegura haber vivido maltratos físicos y psicológicos. “Nos trataban como animales. Había una muchacha embarazada y llorábamos juntas todos los días. Las comidas eran terribles y el frío era insoportable”, narró en conversación con Univision 34 desde el departamento del Cesar, en Colombia, a donde llegó tras ser deportada el 27 de septiembre.

Eso no fue todo, pues ella sufre de asma y afirma que los funcionarios desestimaron sus quejas cuando sufrió fuertes dolores en el pecho. “Me decían que eso era estrés”, contó.

La joven agregó que todos los detenidos debían portar una credencial y “si no la tenías, no te daban comida”. “Hay muchas personas allá que nadie ayuda, que viven situaciones desgarradoras”, expresó.

La colombiana mostró la credencial de detenida que debía portar todo el tiempo dentro del centro de ICE. (Foto: captura @univisionatlanta / YouTube)

Alza su voz por quienes están detenidos

“Siento que todo lo que viví me hizo más fuerte y más madura. Voy a seguir luchando por mis sueños”, expresó Nayarith Rangel Blanco quien está empezando desde cero en Colombia, pero no olvida lo que pasó en manos de ICE ni mucho menos a quienes permanecen detenidos en condiciones similares, pues, según mencionó, muchas mujeres pasaban meses sin atención médica y que algunas, como una joven embarazada, perdieron a sus bebés sin recibir ayuda inmediata.

