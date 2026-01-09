En la actualidad, transitar por las calles de Estados Unidos representa un enorme desafío para los inmigrantes, debido a las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump . Están expuestos en cualquier momento a la inesperada aparición de agentes de ICE y terminar bajo custodia. Aunque son contados que mantienen la suerte de no cruzarse con alguna autoridad migratoria en el país, miles de extranjeros ya han experimentado la dura realidad de permanecer bajo arresto. En esta ocasión, te contaré el caso de Julián Higuita, un padre inmigrante que fue intervenido en Florida y estuvo recluso en Alligator Alcatraz , una prisión para inmigrantes con decenas de denuncias por tratos inhumanos.

El protagonista de la historia se atrevió a contar a Univision Noticias la travesía que vivió. Él recuerda que realizaba turno como conductor de Uber y estaba dirigiéndose hacia el puerto de Cabo Cañaveral, en Florida, pues debía recoger unos pasajeros.

Para su mala fortuna, Julián desconocía que ICE estaba realizando un operativo migratorio en dicha zona. En cuestión de minutos, se le colocó a esposas y fue trasladado hacia un bus para que permanezca bajo custodia federal.

Julián fue detenido en el puerto de Cabo Cañaveral, situado en Florida. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Si bien trató de argumentar a las autoridades migratorias que no contaba con algún antecedente criminal y estaba en proceso de ajuste migratorio por estar casado con una ciudadana estadounidense, estas le hicieron caso omiso; es más, según sus palabras, fue amenazado.

“(Me dijeron) que me iban a quitar a mi niño, que si ellos quisieran, podían venir por él y llevárselo”, declaró al medio citado.

Una vivencia que jamás olvidará

Al ser consultado por su vivencia en Alligator Alcatraz, Julián Higuita lo calificó como un “infierno”. Desde que pisó esta prisión para inmigrantes, comenta que recibió un trato como si fuera un peligroso criminal. “Nos trataron como si fuéramos terroristas”, expresó

Finalmente, Julián pudo reencontrarse con su familia después de dos meses. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Fue testigo de cómo otras persona intentaban quitarse la vida ante la dura realidad que estaban afrontando en dicha prisión. En un principio, el padre hispano supo sobrellevar el difícil momento, pero al enterarse que sería trasladado a una cárcel en Luisiana, pensó en seguir esos pasos.

Finalmente, recordó la imagen de su hijo y optó por seguir luchando hasta recobrar su libertad, la cual pudo conseguirla después de dos meses. Ahora, está a la espera de su próxima cita con inmigración para obtener su ‘Green Card’.

