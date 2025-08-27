Hace unos días, te conté el caso de dos hermanos mexicanos que terminaron arrestados violentamente por los agentes de ICE en Connecticut . Ambos fueron identificados como Leonel y Ricardo Chávez. En una actualización reciente, uno de ellos, quien fue deportado de Estados Unidos , decidió pronunciarse sobre esta fatídica experiencia.

En una conversación con Noticias Telemundo, Leonel contó que el hecho sucedió muy rápido y no imaginó que se trataban de las autoridades migratorias. Pese a que les solicitó que le mostraron la orden de detención, estos agentes hicieron caso omiso.

“Ellos me estaban jalando y yo tenía el cinturón. Lo cortaron no sé con qué y me pusieron el taser (eléctrico). Todavía tengo las marcas”, dijo.

Leonel pensó que se trataban de agentes policiales. No imaginó que sería detenido junto a su hermano. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Lo que más le genera molestia a este ciudadano mexicano y a su hermano es el trato que le proporcionaron estos agentes federales , pues dio a entender que eran inhumanos.

“Más nos dolió que nos trataron peor que un perro, peor que los animales allá en Texas”, contó.

Leonel cuenta que, en un principio, sería deportado a México en avión. Sin embargo, tuvo un cambio inesperado y finalmente fue regresado a su país natal por vía terrestre.

Este es el momento que los agentes de ICE detuvieron a Leonel y Ricardo Chávez. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Hace pedido a presidenta de México

Para Leonel, la experiencia de ver a un agente usar un arma eléctrica contra su hermano Ricardo fue totalmente traumática.

Por esa razón, solicitó a Claudia Sheinbaum, actual mandataria de México, que tome cartas en el asunto por los ciudadanos de este país que han pasado situaciones similares.

“La presidenta tiene que hacer algo por nosotros. Los mexicanos siempre nos quedamos callados, pero yo no. Quiero que la presidenta vea esto porque me tocó ver sufrir a mis dos hermanos. Se lo pido de favor que haga algo por nosotros”, fueron sus palabras.

Leonel Chávez actualmente está en México, pues fue deportado de Estados Unidos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

