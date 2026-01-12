WASHINGTON.- El senador demócrata Mark Kelly demandó al Pentágono el lunes por los intentos de castigarlo por sus advertencias sobre órdenes ilegales, alegando que la administración Trump pisoteó sus derechos constitucionales a la libertad de expresión. Kelly, un ex piloto de la Marina que representa a Arizona, busca bloquear su censura por parte del secretario de Defensa Pete Hegseth la semana pasada. Hegseth anunció el 5 de enero que censuró a Kelly por su participación en un video que instaba a las tropas a resistir órdenes ilegales.

Pete Hegseth is coming after what I earned through my twenty-five years of military service, in violation of my rights as an American, as a retired veteran, and as a United States Senator whose job is to hold him—and this or any administration—accountable. His unconstitutional… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 12, 2026

Hegseth afirmó que la censura -en sí misma simplemente una carta formal con poca consecuencia práctica- era “un paso necesario en el proceso” para procedimientos que podrían resultar en una degradación del rango retirado de capitán de Kelly y una posterior reducción en su pensión de jubilación.

Kelly solicitó al tribunal federal en Washington, D.C., que dictamine que la carta de censura, los procedimientos sobre su rango y cualquier otro castigo en su contra son “ilegales e inconstitucionales”.

“La Primera Enmienda prohíbe al gobierno y a sus funcionarios castigar la expresión desfavorecida o tomar represalias contra el discurso protegido”, dice la demanda. “Esa prohibición se aplica con particular fuerza a los legisladores que hablan sobre asuntos de política pública”.

El Pentágono no ha respondido a un mensaje en busca de comentarios.

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, refuta los intentos del presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intimidarlo a él y a otros legisladores tras expresar su preocupación por los ataques militares estadounidenses contra buques sospechosos de contrabando de drogas en el Caribe, durante una conferencia de prensa en el Capitolio, Washington, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite) / J. Scott Applewhite

La censura se originó por la participación de Kelly en un video en noviembre con otros cinco legisladores demócratas —todos veteranos de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia— en el que instaban a las tropas a defender la Constitución e ignorar “órdenes ilegales”.

El video de 90 segundos se publicó por primera vez en una cuenta de redes sociales perteneciente a la senadora Elissa Slotkin. Los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan también aparecieron en el video.

El presidente republicano Donald Trump acusó a los legisladores de sedición “castigable con la MUERTE” en una publicación en redes sociales días después.

El Pentágono abrió una investigación sobre Kelly a finales de noviembre, citando una ley federal que permite que los miembros retirados del servicio sean llamados de nuevo al servicio activo por órdenes del secretario de defensa para un posible consejo de guerra u otro castigo.

Aunque los seis legisladores sirvieron en el ejército o la comunidad de inteligencia, Hegseth dijo que Kelly era el único bajo investigación porque es el único que se retiró formalmente del ejército y aún está bajo la jurisdicción del Pentágono.

Hegseth, el Departamento de Defensa, el secretario de la Marina John Phelan y la Marina son nombrados como demandados.

Kelly declaró en un comunicado el lunes que está “defendiendo los derechos de los mismos estadounidenses que lucharon para defender nuestras libertades”. Acusó a Hegseth de intentar suprimir la disidencia amenazando a los veteranos militares con privarlos de su rango y salario.

President Trump continues to talk about taking military action against Greenland. He recently said something to the effect of doing this the “hard way.” If the “hard way” means attacking and taking Greenland by force, this President is dumber and more incompetent than most of us… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 11, 2026

“Así no funcionan las cosas en Estados Unidos, y no lo toleraré”, indicó Kelly.