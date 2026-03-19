En una ciudad como Nueva York, donde muchos hispanos se mueven en bicicleta o bicicleta eléctrica para ir al trabajo, hacer delivery o simplemente ahorrar en metro y gasolina, cualquier cambio en las reglas de tránsito se siente de inmediato en barrios como Washington Heights, el Bronx, Queens o Brooklyn. En los últimos años, el auge de las e‑bikes, sobre todo entre repartidores de comida que trabajan para apps como Uber Eats, DoorDash y Grubhub, ha transformado la forma en que miles de personas se desplazan todos los días por avenidas tan transitadas como la Broadway, la Queens Boulevard o la Roosevelt Avenue. Pero si uno mira de cerca, no se trata solo de un tema de tránsito o de carriles para bicicletas: también es un debate sobre convivencia urbana, sobre seguridad para peatones, y sobre cómo el sistema de delivery presiona a muchos trabajadores a ir cada vez más rápido para poder pagar la renta, mandar dinero a sus familias o simplemente llegar a fin de mes.

Por eso, la reciente decisión de la administración municipal, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, abre un nuevo capítulo en la discusión: ¿cómo regular a los ciclistas sin criminalizarlos, pero sin descuidar la seguridad de quienes caminan por la calle, especialmente adultos mayores, niños y familias que van por las aceras en vecindarios muy poblados?

Muchos en Nueva York se movilizan en bicicletas para realizar sus labores diarias (Foto: AFP)

UN CAMBIO CLAVE: ADIÓS A LAS SANCIONES PENALES

Desde el próximo 27 de marzo, la ciudad dejará de aplicar sanciones penales a ciclistas y usuarios de bicicletas eléctricas por infracciones menores. Esto incluye situaciones bastante comunes como:

Pasarse un semáforo en rojo en una esquina poco transitada

No respetar una señal de “stop” en una calle residencial

Otras faltas de bajo nivel en la vía pública

En lugar de enfrentar un proceso penal, ahora estas conductas pasarán a un esquema mucho más parecido al de los automovilistas, algo que muchos ciclistas y repartidores hispanos venían reclamando desde hace años en Nueva York.

¿QUÉ CAMBIA EXACTAMENTE?

Antes Ahora Citación penal Citación civil Posible comparecencia ante tribunal penal Trámite en tribunal de tránsito Riesgo de orden de arresto si no se asistía Multa económica sin antecedentes penales

En otras palabras, se elimina el riesgo de terminar con antecedentes o incluso con una orden de detención por una infracción menor, algo que generaba un miedo adicional entre trabajadores inmigrantes preocupados por su estatus migratorio o por cualquier problema que pudiera complicarles trámites futuros.

IGUALAR REGLAS ENTRE CICLISTAS Y CONDUCTORES

La medida busca algo que muchos sectores venían reclamando: equidad en el trato. Desde organizaciones como Transportation Alternatives, celebraron la decisión como el fin de una política desproporcionada.

Su vocero, Charlie Baker, fue directo al afirmar que se termina una etapa en la que los ciclistas eran castigados con mayor dureza que los conductores por faltas similares.

Y si lo piensas, tiene sentido: hasta ahoa, un automovilista podía recibir una multa y seguir con su día, mientras que un ciclista o un repartidor en e‑bike podía terminar envuelto en un proceso penal por algo parecido, sobre todo en zonas muy vigiladas de Manhattan o cerca de grandes avenidas.

NO TODO ES ALIVIO: EL TEMA DE LAS MULTAS

Ahora bien, no todo es necesariamente más fácil. Aquí es donde aparece otra mirada, muy interesante desde el punto de vista legal.

El abogado especializado en tránsito Matthew Weiss advierte que este cambio podría tener un efecto inesperado:

En tribunales penales, muchos casos se desestimaban

En tribunales de tránsito, eso es menos frecuente

Resultado probable: más personas terminan pagando la multa

Dicho de forma simple: menos riesgo legal, pero más impacto en el bolsillo. Para un repartidor que vive en el Bronx o Queens y que ya paga alquiler alto, seguro del teléfono, y envía remesas a su país, una multa más puede marcar la diferencia a fin de mes.

SEGURIDAD Y PREOCUPACIÓN DE PEATONES

Mientras tanto, hay algo que no se puede ignorar: la preocupación de quienes caminan por la ciudad. Muchos peatones siguen señalando conductas imprudentes, especialmente vinculadas a repartidores en bicicleta eléctrica que se suben a la acera, manejan en contra vía o pasan muy cerca de la gente en zonas comerciales como la 125th Street en Harlem o la Fordham Road en el Bronx.

Para responder a esto, la ciudad anunció nuevas medidas complementarias.

Lo que viene en abril:

Programa reforzado de formación en seguridad vial

Enfoque especial en repartidores de delivery

Posible legislación futura sobre empresas de delivery

Esto último apunta directamente a plataformas como Uber Eats, DoorDash y Grubhub, que suelen exigir tiempos de entrega muy ajustados y que, según defensores de los trabajadores, empujan a los repartidores a asumir riesgos para no perder pedidos o propinas.

El uso de las bicicletas en Nueva York es algo muy común (Foto: AFP) / DREW ANGERER

EL TRASFONDO: PRESIÓN SOBRE EL MODELO DE REPARTO

Aquí hay un punto que vale la pena entender bien, sobre todo si tú mismo haces delivery o conoces a alguien que lo hace. Las autoridades sostienen que muchas prácticas riesgosas no nacen solo del ciclista, sino del sistema en el que trabaja:

Entregas con tiempos muy cortos

Incentivos económicos por rapidez

Penalizaciones o pérdida de pedidos por retrasos

Todo eso, en conjunto, puede empujar a conductas peligrosas en la vía. Para muchos trabajadores hispanos —especialmente recién llegados de países como México, República Dominicana, Ecuador, Colombia o Centroamérica—, estas presiones son parte del día a día: lluvia, nieve, frío intenso en invierno o calor fuerte en verano, pero con la misma exigencia de llegar lo más rápido posible.

UN CAMBIO QUE REDEFINE EL DEBATE

Si miramos este giro en la política de Nueva York en perspectiva, no es algo menor. Marca una línea clara: dejar de tratar a los ciclistas como infractores penales, pero sin quitarles responsabilidad.

La clave ahora va a estar en el equilibrio: menos criminalización, sí, pero también más control, educación y reglas claras para todos.

Y ahí es donde realmente se va a definir si esta medida mejora la convivencia en las calles o si abre nuevos desafíos, especialmente en los barrios donde vive y trabaja la mayor parte de la comunidad hispana de Nueva York, que convive todos los días con autos, buses, motos, e‑bikes y peatones en espacios cada vez más llenos.

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