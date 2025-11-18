Este mes de noviembre se ha convertido en uno de los más lluviosos jamás registrados en su historia. Y es que desde hace 40 años no llovía de esta manera y en esta semana se han acumulado hasta 3 pulgadas en la zona metropolitana de Los Ángeles. Aunque se espera un respiro durante el martes y miércoles, el mal tiempo continuará, ¿el motivo? La meteoróloga Yara Lasanta de Univisión explica lo que se espera para el jueves 20 y viernes 21 de noviembre. Aquí los detalles así como la advertencia de las autoridades por posibles deslaves e inundaciones al sur de California.

Ante el pronóstico, las alertas se han activado por el paso del río atmosférico por esta parte de Estados Unidos y más de 23 millones de personas que residen en áreas afectadas por los incendios que se registraron en enero del presente año pueden verse más afectadas.

El paso del río atmosférico en el sur de California ha tenido un impacto considerable en su clima. (Foto: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Cómo estará el clima en Los Ángeles el jueves 20 y viernes 21 de noviembre

Yara Lasanta, jefa de meteorología Univision 34 Los Ángeles explicó que “por ahí llega otro sistema para el jueves 20 y viernes 21. Hay que destacar que no solo no debemos guardar el paraguas, sino que ahora hay que sacar ese buen abrigo, buena cobija, porque esta tormenta que está pasando justo en este momento es muy fría. Así que detrás de ella nos queda aire frío, por lo tanto, va a estar nevando en las zonas montañosas y va a estar descendiendo la temperatura”.

Por su parte, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, emitió la alerta de emergencia en distintas áreas afectadas, tales como Pacific Palisades o Altadera, ya que se prevé un posible riesgo de inundaciones o deslaves que pueden suceder hasta el domingo 23 a las 11 de la mañana, según destacan desde Univision.

Un dato emitido por los expertos en climatología que ha generado asombro es que, si Los Ángeles recibe más de 2,43 pulgadas de agua pluvial, este mes se posicionaría como el más lluvioso jamás registrado en este condado, batiendo la marca establecida en 1985.

Autoridades recomendaron a los ciudadanos que no se acerquen a zonas con grandes cantidades de agua o intenten cruzar una calle inundada, ya que sería un peligro inminente. (Foto: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Qué hacer ante posibles deslaves en Los Ángeles

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Jaime Moore, explicó cómo evitar incidentes tras activarse las alertas por riesgo de inundaciones y deslaves en algunas zonas. Y es que gran parte de la ciudad está cubierta por agua de la lluvia, lo que puede complicar el desplazamiento ya sea por las veredas o vías produciendo posibles deslizamientos de los autos.

“Por favor, si ven agua y no saben qué tanta agua hay en la calle, no se acerquen porque es muy peligroso. Lo que deben hacer es ponerse bien abusados sobre lo que está pasando en el área y cuando vean tanta lluvia que está cayendo, es mejor quedarse en casa y evitar el peligro de estar afuera (…) Hay chances que, con la lluvia, todo el lodo va a empezar a mover y hay peligro que afectará a los edificios, paredes y también a las carreteras”, aseguró.

