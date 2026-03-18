En gran incertidumbre viven los extranjeros que no tienen sus papeles en regla en Estados Unidos, pues temen que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los detengan y posteriormente los deporten. Ante el endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump, ICE ha puesto en marcha una nueva estrategia con megacentros de detención, a donde irán a parar los inmigrantes arrestados. Pero ¿cuántos días pueden permanecer bajo custodia en estas instalaciones? La respuesta, en los siguientes párrafos.

Antes te explicamos que se trata de la Iniciativa de Reingeniería de Detención (DRI, por sus siglas en inglés), con la que ICE busca rediseñar todo su sistema de detención migratoria en EE.UU. En la práctica, plantea crear una red de megacentros y centros regionales bajo control directo del gobierno federal, mediante la compra de propiedades y la construcción de instalaciones propias en distintas zonas del país. Así, concentrará en esos complejos varias etapas del proceso migratorio —detención, toma de huellas, revisión de antecedentes, audiencias administrativas y preparación de deportaciones— en lugar de mantenerlas dispersas entre cárceles locales y centros privados.

Agentes de ICE durante una de sus operaciones (Foto: AFP)

¿CUÁNTOS DÍAS PUEDEN PERMANECER LOS INMIGRANTES EN ESOS MEGACENTROS DE DETENCIÓN?

Debido a que se aumentará de forma significativa la capacidad de detención, con estas instalaciones que podrían albergar entre 7,000 y 10,000 personas cada una, los inmigrantes intervenidos pueden permanecer hasta un promedio de 60 días en dichos megacentros. Esto mientras se define la situación migratoria o se organiza la deportación, precisa el documento al que N+ Univision tuvo acceso sobre la DRI, publicado el 13 de febrero de 2026.

ICE precisó que para la creación de los megacentros, inició la adquisición de varias propiedades en diferentes puntos del país con el fin de reducir su dependencia de instalaciones operadas por terceros.

Agentes del orden detienen a un activista frente al edificio federal Bishop Henry Whipple durante una protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Minneapolis, Minnesota, el 1 de marzo de 2026 (Foto: Kerem Yucel / AFP)

CONOCE MÁS SOBRE LOS MEGACENTROS DE DETENCIÓN

Los megacentros de detención de ICE se plantean como instalaciones grandes, estandarizadas y pensadas para concentrar la mayor parte de la población detenida bajo el nuevo modelo. Se caracterizan por:

Tamaño y capacidad: cada megacentro podrá albergar aproximadamente entre 7,000 y 10,000 personas detenidas, muy por encima de muchos centros actuales.

cada megacentro podrá albergar aproximadamente entre 7,000 y 10,000 personas detenidas, muy por encima de muchos centros actuales. Tiempo de estancia: la permanencia promedio prevista es de hasta unos 60 días, mientras se define la situación migratoria y se organizan deportaciones.

la permanencia promedio prevista es de hasta unos 60 días, mientras se define la situación migratoria y se organizan deportaciones. Función principal: servir como puntos clave de retención y preparación de deportaciones internacionales, dentro de un esquema diseñado para procesar casos a gran escala.

servir como puntos clave de retención y preparación de deportaciones internacionales, dentro de un esquema diseñado para procesar casos a gran escala. Operación: estarán bajo operación directa de ICE, con instalaciones propias del gobierno federal y menor dependencia de cárceles locales o centros privados.

estarán bajo operación directa de ICE, con instalaciones propias del gobierno federal y menor dependencia de cárceles locales o centros privados. Infraestructura interna: dormitorios, cafeterías, áreas de recreación, salas de tribunal para audiencias de inmigración, áreas de admisión y procesamiento, bibliotecas legales, espacios para visitas familiares y áreas para servicios religiosos.

Cualquier inmigrante que reside en EE.UU. está expuesto a ser intervenido por agentes de ICE. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADOS LOS MEGACENTROS DE DETENCIÓN?

Aunque no hay un mapa completo y cerrado, se han identificado varios estados y sitios donde se ubicarán los megacentros y hubs de ICE.

Documentos internos revelados señalan que uno de los primeros megacentros estará en Social Circle, Georgia, donde ICE planea convertir un gran almacén en una cárcel migratoria para hasta 10,000 personas, publica CBS News.

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