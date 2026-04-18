En Estados Unidos, cada vez que se endurece la política migratoria, la conversación deja de ser solo técnica y se vuelve personal, sobre todo para las comunidades hispanas que viven entre el trabajo, la escuela de los niños, el pago del alquiler y la incertidumbre de no saber hasta dónde llegará el siguiente operativo. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuya nueva ofensiva para reforzar deportaciones masivas ha abierto una fuerte polémica dentro y fuera del gobierno. El tema no se limita a números, presupuestos o anuncios oficiales: también toca la vida cotidiana de miles de inmigrantes que ya están sintiendo el impacto de un clima más rígido, más rápido y, según varios especialistas, con menos margen para revisar con cuidado a quién se está contratando y en qué condiciones.

La administración de Donald Trump ha empujado una estrategia más agresiva en materia migratoria, respaldada por un presupuesto extraordinario de US$75,000 millones aprobado para intensificar las deportaciones. En teoría, el objetivo es acelerar procedimientos y reforzar la capacidad operativa del DHS. Pero en la práctica, la urgencia por expandir el personal del ICE ha encendido alarmas por la calidad de algunas contrataciones y por el riesgo de que la presión política termine pesando más que los controles internos.

Los agentes de ICE han intensificado sus redadas migratorias desde que Donald Trump regresó a la presidencia (Foto: AFP)

RECLUTAMIENTO ACELERADO: EL ORIGEN DEL PROBLEMA

ICE lanzó una campaña inédita para duplicar su plantilla y sumar alrededor de US$12,000 nuevos agentes. Sobre el papel, la meta busca responder a una agenda de seguridad más estricta. Pero una investigación de The Associated Press apunta a que, en varios casos, los nuevos contratados arrastran antecedentes que normalmente habrían complicado su ingreso.

Algunos patrones detectados:

Historiales financieros complicados, incluyendo bancarrotas.

Demandas previas por mala conducta policial.

Experiencia laboral inestable o incompleta.

Procesos de formación inconclusos.

En un país donde las comunidades latinas suelen seguir muy de cerca todo lo relacionado con operativos migratorios, este tipo de señales no pasa desapercibido. Y menos en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Miami o Nueva York, donde cualquier cambio en la política de detención y deportación se siente de inmediato en vecindarios enteros.

CASOS QUE ENCIENDEN LAS ALARMAS

Para dimensionar mejor la polémica, basta revisar algunos casos que han salido a la luz y que hoy alimentan las dudas sobre el proceso de selección.

Nombre Situación previa Controversia Gregory Donnell Morgan Jr. Experiencia policial incompleta Acusado de agresión agravada Carmine Gurliacci Dos bancarrotas y múltiples empleos en corto tiempo Inestabilidad financiera y laboral Andrew Penland Demanda por arresto injustificado Acusaciones de abuso de autoridad Antonio Barrett Formación policial incompleta Denuncias por uso excesivo de la fuerza

Estos casos no solo cuestionan los filtros de contratación. También reabren una discusión más profunda sobre quiénes están ejecutando una de las políticas más sensibles del país y con qué nivel de preparación.

USO DE LA FUERZA Y CAPACITACIÓN EN ENTREDICHO

La preocupación crece cuando el debate se traslada a la formación. Exfuncionarios del propio ICE, como Claire Trickler-McNulty, han advertido que acelerar verificaciones y entrenamientos puede traducirse en errores graves, abusos de poder y procedimientos mal ejecutados.

Según un exinstructor de la agencia, la capacitación se ha reducido en áreas críticas como:

Uso de la fuerza.

Manejo de armas de fuego.

Derechos civiles y de manifestantes.

Ese punto preocupa especialmente a las familias inmigrantes que viven con la sensación de que un mal procedimiento puede cambiarles la vida en cuestión de minutos. En comunidades donde muchos padres salen temprano a trabajar y vuelven tarde, cualquier señal de mayor presión policial genera una mezcla de miedo, cautela y conversación permanente en casa.

LO QUE DICE EL GOBIERNO

La versión oficial es distinta. Todd Lyons, director interino del ICE, sostiene que más de 220,000 personas aplicaron y que la agencia mantiene estándares rigurosos de selección.

Además, el DHS asegura que:

La verificación de antecedentes es continua.

Los casos problemáticos se investigan internamente.

La mayoría de los agentes proviene de fuerzas policiales o militares.

Aun así, persiste una duda difícil de ignorar: algunos empleados habrían comenzado a trabajar con verificaciones aún incompletas y bajo estatus provisional. Para los críticos, ese detalle debilita el argumento de que el proceso está completamente bajo control.

LOS INMIGRANTES, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Al final, el punto más sensible no es administrativo, sino humano. Si se combina personal con preparación cuestionable, presión política para acelerar deportaciones y una supervisión insuficiente, el riesgo lo cargan los inmigrantes.

Las posibles consecuencias incluyen:

Arrestos injustificados.

Uso excesivo de la fuerza.

Procesos migratorios mal gestionados.

Vulneración de derechos.

Y eso tiene un eco muy concreto en la vida diaria de la comunidad hispana en Estados Unidos: madres que revisan noticias antes de llevar a sus hijos a la escuela, trabajadores que evitan ciertas zonas, familias que se aconsejan entre vecinos y parroquias que terminan funcionando como red de apoyo cuando la tensión sube.

Agentes de ICE durante una redada migratoria en Estados Unidos (Foto: AFP)

UNA POLÉMICA QUE APENAS COMIENZA

Después de revisar los nuevos cuestionamientos, queda claro que la estrategia del ICE todavía está lejos de cerrarse como tema. Entre la presión de la Casa Blanca, la urgencia por mostrar resultados y las dudas sobre los filtros de contratación, la discusión apenas entra en una fase más delicada.

La gran pregunta ahora es si esto responde a casos aislados o si revela un problema más profundo en una agencia que ya tiene enorme poder sobre la vida de miles de personas en Estados Unidos. Y mientras esa respuesta llega, los inmigrantes siguen siendo quienes sienten primero cualquier error, cualquier exceso y cualquier decisión tomada a contrarreloj.

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