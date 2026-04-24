Si estás buscando un cambio profesional o tu primer empleo en Texas , estarás interesando ante la nueva feria de trabajo que está organizando el estado para permitir que sus residentes tengan la oportunidad de acceder a un mejoras económicas. Se trata de una excelente ocasión para que entregues tu CV, explores vacantes activas y adquirir contactos valiosos en un solo lugar. Te invito a leer la nota completa para que sepas todos los detalles necesarios.

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Aunque Texas no se considera un estado de alto costo de vida, ciertas ciudades suelen ser caras; dicho panorama representa un impacto en el bolsillo de los residentes, especialmente en los inmigrantes que pretenden conseguir una mejor calidad de vida.

En caso te identifiques con esta situación, es una buena oportunidad para que accedas a un puesto laboral con mejores condiciones salariales. Solo es cuestión de que te des un tiempo en la fecha señalada y probar suerte.

Es una buena ocasión para que tu CV sea visualizado por las distintas compañías participantes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Fecha, horario y ubicación de la feria laboral en Texas

Si estás interesado en acudir a esta feria de empleo, deberás acercarte al Centro Comercial Katy Mills, específicamente al área de comida. Para que te ubiques con facilidad, deberás acudir a la siguiente dirección: 5000 Katy Mills Cir, Katy, TX .

Para que participes, deberás acudir entre las 10:00 a.m. y 2:00 p.m. (hora local); este rango de horario te permitirá que entregues solicitudes a distintos puestos y así ampliarás las posibilidades de conseguir un mejor empleo.

Las compañías que estarán presentes en esta feria ofrecerán tanto puestos de medio tiempo como de tiempo completo, permitiéndote que postules a las vacantes tus tus necesidades económicas.

De estar interesado, deberás acudir al Centro Comercial Katy Mills este 25 de abril en el horario de 10 a 14 horas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué documentos se solicitarán para postular a una vacantes de la feria laboral en Texas

Según información otorgada por Telemundo Houston , los interesados deberán llevar consigo distintas copias de su CV, una identificación (licencia de conducir o Real ID) y, lo más importante, una prueba de autorización para laborar en Estados Unidos.

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