Nueva Jersey informó que alrededor de 6.600 personas que se identificaron como no ciudadanas estadounidenses fueron registradas por error para votar entre 2023 y 2024. La gobernadora Mikie Sherrill explicó que el problema se originó por una falla en el sistema informático de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC), aunque precisó que un análisis preliminar indica que menos de 400 de esos registros terminaron emitiendo un voto.

El incidente se produce en medio del debate nacional sobre la participación de personas no ciudadanas en las elecciones de Estados Unidos, un tema que viene siendo impulsado activamente por el presidente Donald Trump y otros dirigentes republicanos. Aunque las autoridades electorales sostienen que estos casos son poco frecuentes, el registro indebido volvió a generar controversia.

Gobernadora ordena eliminar los registros e investigar el caso

Sherrill, quien asumió el cargo este año, anunció que todos los registros creados por error durante ese período serán eliminados. Además, informó que reemplazará a la empresa encargada del sistema y puso en marcha una investigación para determinar cómo ocurrió la falla tecnológica.

“Estoy indignada por las graves fallas que permitieron que esto sucediera y por la falta de transparencia mostrada por quienes estaban a cargo en ese momento”, dijo la gobernadora en un comunicado.

La gobernadora también aseguró que tomará medidas para evitar que la situación sea utilizada con fines políticos.

“Mientras la Administración Trump intenta utilizar las elecciones con fines políticos, me aseguraré de proteger nuestros procesos electorales”, agregó.

La gobernadora Mikie Sherrill ordenó eliminar los registros erróneos e investigar lo sucedido. (EFE/ Mikie Sherrill).

La Casa Blanca respalda una nueva propuesta electoral

Tras conocerse el caso, la Casa Blanca volvió a promover la denominada SAVE America Act, una iniciativa respaldada por Donald Trump que exigiría presentar pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante e impondría requisitos de identificación electoral en todo el país.

Según AP News, el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, aunque todavía no ha sido votado en el Senado.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó: “Los votantes estadounidenses merecen tener confianza en que nuestras elecciones son seguras y están protegidas.”

Los registros correspondían a distintos partidos políticos

La gobernadora señaló que las personas registradas por error figuraban como demócratas, republicanos e independientes. Actualmente, Nueva Jersey cuenta con cerca de 6,9 millones de votantes registrados, mientras que más de 4 millones participaron en las elecciones presidenciales de 2024.

Christine Hanlon, presidenta del Partido Republicano de Nueva Jersey, pidió una investigación bipartidista para esclarecer lo ocurrido.

“El sistema y el proceso de verificación deben mejorarse para proteger nuestras elecciones. El público también merece saber por qué esto fue ocultado y quién fue responsable de mantener esta información crítica fuera del conocimiento público”, señaló.

Casos similares también se registraron en Colorado y California durante los últimos años. (Foto: Robyn Beck / AFP)

Otros estados también enfrentaron errores similares

Según el medio citado, Nueva Jersey no es el único estado que ha experimentado problemas relacionados con el registro automático de votantes. En Oregon, las autoridades detectaron en 2024 que unas 1.600 personas fueron registradas para votar sin haber presentado prueba de ciudadanía, aunque posteriormente confirmaron que la mayoría sí cumplía con ese requisito. Solo unas 30 personas no elegibles llegaron a votar.

Casos similares también se registraron en Colorado y California durante los últimos años, donde errores administrativos en programas de registro vinculados a licencias de conducir permitieron que algunas personas fueran inscritas de manera incorrecta.