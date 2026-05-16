Una iniciativa solidaria se aplicará en Nueva Jersey para este nuevo inicio de semana. Como es de costumbre, distintas despensas del estado confirmaron la entrega de alimentos gratis en beneficio de sus cientos de habitantes. Aunque la iniciativa está dirigida para familias de escasos recursos económicos, cualquier ciudadano puede recibir estos productos. A continuación, te mencionaré en qué horarios y ubicaciones se repartirán estos suministros desde el 18 al 21 de mayo.

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Miles de familias inmigrantes que radican en Estados Unidos enfrentan mensualmente gastos que las obliga a ajustar sus presupuestos. Dicha situación se debe al alto costo de vista que están registrando actualmente diversos estados del país.

Nueva Jersey no es ajeno a ello; por esa razón, las despensas realizan la entrega de alimentos gratis para que las familias no tenga que realizar compras diarias y así alivien, en cierta parte, sus gastos.

Para las jornadas señaladas, el Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey (CFBNJ, por sus siglas en inglés) está a cargo de la distribución de estos suministros alimenticios. Con la ayuda de los condados y municipios, cientos de familias serán beneficiadas.

La finalidad de esta iniciativa es brindarle a los habitantes disfrutar de platos de comidas en sus mesas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO United Community Corporation 332 S 8th St, Newark, NJ 07103 9 a.m. a 5 p.m. Highways 155 Broadway, Bayonne, NJ 07002 12 a 3 p.m. Calvary Baptist Church 66 S Grove St, East Orange, NJ 07018 11 a.m. a 1 p.m. Src Five Loaves Food Pantry 100 College Ave, New Brunswick, NJ 08901 10 a.m. a 4 p.m. Suydam Street Reformed Church 74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901 9 a 10 a.m.

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Puerto Rican Association For Human Development Inc 100 1st St, Perth Amboy, NJ 08861 10 a.m. a 1 p.m. St. George’s Anglican 56 Main Street Helmetta, NJ 08828 10 a.m. a 2 p.m. Pleasant Grove Baptist Church 198 Chadwick Ave, Newark, NJ 07108 10 a.m. a 2 p.m. House Of Love Soup Kitchen 589-595 Central Ave, Newark, NJ 07107 8:30 a.m. a 1:30 p.m. El Centro Hispano Americano 525 E Front St, Plainfield, NJ 07060 10 a.m. a 12 p.m.

Distintas despensas ofrecerán productos nutritivos a aquellas personas que se acerquen. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Newark Bible Fellowship 30 Randolph Pl, Newark, NJ 07108 9:30 a.m. a 12 p.m. United Community Corporation 332 S 8th St, Newark, NJ 07103 9 a.m. a 5 p.m. Imani Baptist Church of Christ 113 Elmwood Ave, East Orange, NJ 07018 8 a.m. a 4 p.m. Church Of Immaculate Heart 1571 Martine Ave, Scotch Plains, NJ 07076 10 a 11:30 a.m. Highways 155 Broadway, Bayonne, NJ 07002 12 a 3 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Puerto Rican Association For Human Development Inc 100 1st St, Perth Amboy, NJ 08861 10 a.m. a 1 p.m. Be The Change NJ 19 S 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904 10 a.m. a 12:30 p.m. Table of Hope 59 Spring St, Morristown, NJ 07960 1 a 2 p.m. United Community Corporation 332 S 8th St, Newark, NJ 07103 9 a.m. a 5 p.m. Iglesia Pentecostal El Tabernacle 3408 Bergenline Ave Flr 2, Union City, NJ 07087 7 a 11 a.m.

Si no lograste ubicar una despensa cerca a tu domicilio en las fechas señaladas, puedes ingresar a este ENLACE donde, al introducir tu código postal, el sistema te mostrará los centros de distribución habilitados para esos días. Te recomiendo acudir antes de la hora pactada.

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