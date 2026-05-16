Toda persona que reside en este estado podrá beneficiarse de estos alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Toda persona que reside en este estado podrá beneficiarse de estos alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una iniciativa solidaria se aplicará en para este nuevo inicio de semana. Como es de costumbre, distintas despensas del estado confirmaron la entrega de en beneficio de sus cientos de habitantes. Aunque la iniciativa está dirigida para familias de escasos recursos económicos, cualquier ciudadano puede recibir estos productos. A continuación, te mencionaré en qué horarios y ubicaciones se repartirán estos suministros desde el 18 al 21 de mayo.

TE PUEDE INTERESAR

Miles de familias inmigrantes que radican en Estados Unidos enfrentan mensualmente gastos que las obliga a ajustar sus presupuestos. Dicha situación se debe al alto costo de vista que están registrando actualmente diversos estados del país.

Nueva Jersey no es ajeno a ello; por esa razón, las despensas realizan la entrega de alimentos gratis para que las familias no tenga que realizar compras diarias y así alivien, en cierta parte, sus gastos.

Para las jornadas señaladas, el está a cargo de la distribución de estos suministros alimenticios. Con la ayuda de los condados y municipios, cientos de familias serán beneficiadas.

La finalidad de esta iniciativa es brindarle a los habitantes disfrutar de platos de comidas en sus mesas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La finalidad de esta iniciativa es brindarle a los habitantes disfrutar de platos de comidas en sus mesas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
United Community Corporation332 S 8th St, Newark, NJ 071039 a.m. a 5 p.m.
Highways155 Broadway, Bayonne, NJ 0700212 a 3 p.m.
Calvary Baptist Church66 S Grove St, East Orange, NJ 0701811 a.m. a 1 p.m.
Src Five Loaves Food Pantry100 College Ave, New Brunswick, NJ 0890110 a.m. a 4 p.m.
Suydam Street Reformed Church74 Drift St, New Brunswick, NJ 089019 a 10 a.m.

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Puerto Rican Association For Human Development Inc100 1st St, Perth Amboy, NJ 0886110 a.m. a 1 p.m.
St. George’s Anglican56 Main Street Helmetta, NJ 0882810 a.m. a 2 p.m.
Pleasant Grove Baptist Church198 Chadwick Ave, Newark, NJ 0710810 a.m. a 2 p.m.
House Of Love Soup Kitchen589-595 Central Ave, Newark, NJ 071078:30 a.m. a 1:30 p.m.
El Centro Hispano Americano525 E Front St, Plainfield, NJ 0706010 a.m. a 12 p.m.
Distintas despensas ofrecerán productos nutritivos a aquellas personas que se acerquen. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Distintas despensas ofrecerán productos nutritivos a aquellas personas que se acerquen. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Newark Bible Fellowship30 Randolph Pl, Newark, NJ 071089:30 a.m. a 12 p.m.
United Community Corporation332 S 8th St, Newark, NJ 071039 a.m. a 5 p.m.
Imani Baptist Church of Christ113 Elmwood Ave, East Orange, NJ 070188 a.m. a 4 p.m.
Church Of Immaculate Heart1571 Martine Ave, Scotch Plains, NJ 0707610 a 11:30 a.m.
Highways155 Broadway, Bayonne, NJ 0700212 a 3 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Puerto Rican Association For Human Development Inc100 1st St, Perth Amboy, NJ 0886110 a.m. a 1 p.m.
Be The Change NJ19 S 2nd Ave, Highland Park, NJ 0890410 a.m. a 12:30 p.m.
Table of Hope59 Spring St, Morristown, NJ 079601 a 2 p.m.
United Community Corporation332 S 8th St, Newark, NJ 071039 a.m. a 5 p.m.
Iglesia Pentecostal El Tabernacle3408 Bergenline Ave Flr 2, Union City, NJ 070877 a 11 a.m.

Si no lograste ubicar una despensa cerca a tu domicilio en las fechas señaladas, puedes ingresar a este donde, al introducir tu código postal, el sistema te mostrará los centros de distribución habilitados para esos días. Te recomiendo acudir antes de la hora pactada.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC