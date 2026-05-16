Una iniciativa solidaria se aplicará en Nueva Jersey para este nuevo inicio de semana. Como es de costumbre, distintas despensas del estado confirmaron la entrega de alimentos gratis en beneficio de sus cientos de habitantes. Aunque la iniciativa está dirigida para familias de escasos recursos económicos, cualquier ciudadano puede recibir estos productos. A continuación, te mencionaré en qué horarios y ubicaciones se repartirán estos suministros desde el 18 al 21 de mayo.
Miles de familias inmigrantes que radican en Estados Unidos enfrentan mensualmente gastos que las obliga a ajustar sus presupuestos. Dicha situación se debe al alto costo de vista que están registrando actualmente diversos estados del país.
Nueva Jersey no es ajeno a ello; por esa razón, las despensas realizan la entrega de alimentos gratis para que las familias no tenga que realizar compras diarias y así alivien, en cierta parte, sus gastos.
Para las jornadas señaladas, el Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey (CFBNJ, por sus siglas en inglés) está a cargo de la distribución de estos suministros alimenticios. Con la ayuda de los condados y municipios, cientos de familias serán beneficiadas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 18 al 21 de mayo
LUNES 18 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|United Community Corporation
|332 S 8th St, Newark, NJ 07103
|9 a.m. a 5 p.m.
|Highways
|155 Broadway, Bayonne, NJ 07002
|12 a 3 p.m.
|Calvary Baptist Church
|66 S Grove St, East Orange, NJ 07018
|11 a.m. a 1 p.m.
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Ave, New Brunswick, NJ 08901
|10 a.m. a 4 p.m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901
|9 a 10 a.m.
MARTES 19 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Puerto Rican Association For Human Development Inc
|100 1st St, Perth Amboy, NJ 08861
|10 a.m. a 1 p.m.
|St. George’s Anglican
|56 Main Street Helmetta, NJ 08828
|10 a.m. a 2 p.m.
|Pleasant Grove Baptist Church
|198 Chadwick Ave, Newark, NJ 07108
|10 a.m. a 2 p.m.
|House Of Love Soup Kitchen
|589-595 Central Ave, Newark, NJ 07107
|8:30 a.m. a 1:30 p.m.
|El Centro Hispano Americano
|525 E Front St, Plainfield, NJ 07060
|10 a.m. a 12 p.m.
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Newark Bible Fellowship
|30 Randolph Pl, Newark, NJ 07108
|9:30 a.m. a 12 p.m.
|United Community Corporation
|332 S 8th St, Newark, NJ 07103
|9 a.m. a 5 p.m.
|Imani Baptist Church of Christ
|113 Elmwood Ave, East Orange, NJ 07018
|8 a.m. a 4 p.m.
|Church Of Immaculate Heart
|1571 Martine Ave, Scotch Plains, NJ 07076
|10 a 11:30 a.m.
|Highways
|155 Broadway, Bayonne, NJ 07002
|12 a 3 p.m.
JUEVES 21 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Puerto Rican Association For Human Development Inc
|100 1st St, Perth Amboy, NJ 08861
|10 a.m. a 1 p.m.
|Be The Change NJ
|19 S 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904
|10 a.m. a 12:30 p.m.
|Table of Hope
|59 Spring St, Morristown, NJ 07960
|1 a 2 p.m.
|United Community Corporation
|332 S 8th St, Newark, NJ 07103
|9 a.m. a 5 p.m.
|Iglesia Pentecostal El Tabernacle
|3408 Bergenline Ave Flr 2, Union City, NJ 07087
|7 a 11 a.m.
Si no lograste ubicar una despensa cerca a tu domicilio en las fechas señaladas, puedes ingresar a este ENLACE donde, al introducir tu código postal, el sistema te mostrará los centros de distribución habilitados para esos días. Te recomiendo acudir antes de la hora pactada.
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