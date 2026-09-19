A poco de iniciar una nueva semana, distintas organizaciones comunitarias de Nueva Jersey confirmaron la entrega de alimentos gratis. Las fechas elegidas para esta iniciativa serán desde el 21 al 24 de septiembre, las cuales permitirán a las familias a acceder a productos nutritivos. Para conocer los horarios y las despensas disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Es una buena oportunidad para que las familias del estado de Nueva Jersey puedan aliviar la presión económica que presentan mes tras mes debido a los gastos o deudas que poseen.

La alimentación representa el gasto principal de todo hogar; por esa razón, los bancos de alimentos del estado mencionado quieren brindar este apoyo con la entrega de estos alimentos nutritivos.

En las jornadas señaladas, las despensas entregarán alimentos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, pastas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Además, no se descartan las comidas calientes o los artículos de aseo personal.

Los interesados podrán recibir distintos productos nutritivos, entre los cuales destacan frutas y verduras. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / engin akyurt

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 21 al 24 de septiembre

Lunes 21 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Hoboken Community Center 1301 Washington St., Hoboken, NJ 07030 9 a 11 a.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Newark Emergency Services 982 Broad St., Newark, NJ 07102 8 a 11 a.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Trinity U.a.m.e. 226 Warren Street, Newark, NJ 07103 1 a 6 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m.

Martes 22 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Let’s Celebrate 46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 10 a 11:30 a.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Willing Heart Community Care Center 555 Dr. Martin Luther King Boulevard, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m.

Miércoles 23 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Brian P. Stack Civic Assoc. INC 811 West Street, Union City, NJ 07087 4 a 6 p.m. La Esperanza 7th Day Adventist 2410 West St., Union City, NJ 07087 4 a 6 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m.

Jueves 24 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Let’s Celebrate 46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 10 a 11:30 a.m. Salvation Army - Jersey City 562 Bergen Ave., Jersey City, NJ 07304 9:30 a 11:30 a.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m.

Se espera que cada familia de Nueva Jersey reciba una caja con varios kilos de alimentos gratis. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas de tu ubicación? No tiene por qué representar un problema. El sistema de Community Food Bank of Nueva Jersey te brinda las despensas más cercanas con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal en el buscador.

Procura acudir antes de la hora establecida, pues es posible que se registren filas debido a que muchas familias de Nueva Jersey querrán aprovechar la posibilidad de obtener alimentos sin gastar un dólar.