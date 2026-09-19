A poco de iniciar una nueva semana, distintas organizaciones comunitarias de Nueva Jersey confirmaron la entrega de alimentos gratis. Las fechas elegidas para esta iniciativa serán desde el 21 al 24 de septiembre, las cuales permitirán a las familias a acceder a productos nutritivos. Para conocer los horarios y las despensas disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.
Es una buena oportunidad para que las familias del estado de Nueva Jersey puedan aliviar la presión económica que presentan mes tras mes debido a los gastos o deudas que poseen.
La alimentación representa el gasto principal de todo hogar; por esa razón, los bancos de alimentos del estado mencionado quieren brindar este apoyo con la entrega de estos alimentos nutritivos.
En las jornadas señaladas, las despensas entregarán alimentos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, pastas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Además, no se descartan las comidas calientes o los artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 21 al 24 de septiembre
- Lunes 21 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Hoboken Community Center
|1301 Washington St., Hoboken, NJ 07030
|9 a 11 a.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Newark Emergency Services
|982 Broad St., Newark, NJ 07102
|8 a 11 a.m.
|St. James Social Service Corp.
|604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102
|1 a 3 p.m.
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Trinity U.a.m.e.
|226 Warren Street, Newark, NJ 07103
|1 a 6 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
- Martes 22 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Let’s Celebrate
|46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304
|10 a 11:30 a.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|St. James Social Service Corp.
|604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102
|1 a 3 p.m.
|Willing Heart Community Care Center
|555 Dr. Martin Luther King Boulevard, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 12 p.m.
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
- Miércoles 23 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Brian P. Stack Civic Assoc. INC
|811 West Street, Union City, NJ 07087
|4 a 6 p.m.
|La Esperanza 7th Day Adventist
|2410 West St., Union City, NJ 07087
|4 a 6 p.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|St. James Social Service Corp.
|604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102
|1 a 3 p.m.
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
- Jueves 24 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Let’s Celebrate
|46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304
|10 a 11:30 a.m.
|Salvation Army - Jersey City
|562 Bergen Ave., Jersey City, NJ 07304
|9:30 a 11:30 a.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|St. James Social Service Corp.
|604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102
|1 a 3 p.m.
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejanas de tu ubicación? No tiene por qué representar un problema. El sistema de Community Food Bank of Nueva Jersey te brinda las despensas más cercanas con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal en el buscador.
Procura acudir antes de la hora establecida, pues es posible que se registren filas debido a que muchas familias de Nueva Jersey querrán aprovechar la posibilidad de obtener alimentos sin gastar un dólar.