Si estás residiendo en alguna localidad de Nueva Jersey , es importante que tengas en cuenta los últimos pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), ya que se prevé una fuerte tormenta para este jueves 18 y viernes 19 de diciembre. ¿Qué condiciones climáticas se pueden esperar?

Cabe mencionar que la agencia con sede en Mount Holly precisó que el pasado lunes hubo un aumento en la nubosidad y una posible presencia de nieve , especialmente al norte de la autopista Interestatal 78. En dicho día, las temperaturas oscilaron entre los 25°F y 31°F, con sensaciones térmicas de hasta 20°F.

A pesar de ello, para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre existió un aumento en las temperaturas; es decir, sus ciudadanos presenciaron una mañana soleada; no obstante, también hubo una fracción de cielo cubierta por nubes.

Una tormenta invernal se hará presente este jueves 18 y viernes 19 de diciembre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Pronóstico del clima en Nueva Jersey para jueves 18 y viernes 19 de diciembre

Para la noche de hoy, el NWS y NJ.com precisó que los ciudadanos de Nueva Jersey presenciarán intensas lluvias con acumulaciones de entre 1 y 1.5 pulgadas (25 y 38 milímetros), y ráfagas de viento que alcanzarían los 80 km/h.

Esta condición climática ha originado que se emita una aleta de posibles inundaciones en ciertas áreas a horas tempranas del viernes. Sin embargo, el rápido desplazamiento de este evento podría evitar este “peligro”.

Los pronósticos indican que en ambos días se registrarán lluvias intensas en Nueva Jersey. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Respecto a las ráfagas de viento, se prevé que alcanzarán entre 40 y 56 km/h durante la tormenta, pero alcanzaría velocidades de hasta 72 km/h en gran parte del estado durante la mañana y la tarde de este 19 de diciembre.

Para este jueves, el clima será menos gélido, ya que contará con valores entre los 40° y 50°F en gran parte de Nueva Jersey. Sin embargo, se presenciará un aire más frío a lo largo del día fin de semana, que incluye el viernes, con temperaturas que oscilan entre 30° y 40°F.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!