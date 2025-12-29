California pondrá en vigor una nueva normativa que transformará las reglas de tránsito para los camiones. La ley estatal señala que quedará totalmente prohibido realizar maniobras específicas en calles residenciales del estado; sin embargo, surgen las dudas de su verdadero propósito. En caso conduzcas algún transporte de carga, es importante que sepas de qué se trata este cambio operativo, ya que, de infringirlo, las autoridades te podrían aplicar una sanción estricta.

Según lo indicado en la disposición de la AB 98, una propuesta de la Asamblea Local, los camiones no podrán circular en calles residenciales del Inland Empire; eso significa que estos vehículos tendrán que transitar por rutas específicas.

La iniciativa tiene diversos propósitos, tales como reducir la congestión en las calles residenciales, mejorar la calidad de los habitantes de la zona, disminuir la contaminación ambiental y proteger el estado de las carreteras.

La nueva disposición pretende reducir la contaminación y cuidar las autopistas de California. (Crédito: Freepik)

Recientemente, las autopistas de California presentan daños considerables debido a la circulación de los camiones. Como es de saber, este tipo de transporte suele trasladar carga pesada, lo que ocasiona deterioros o baches en los pavimentos.

Desde cuándo entrará en vigor esta nueva ley en California

Los camiones deberán regirse ante esta nueva legislación desde el 1 de enero del 2026. Por lo tanto, estos vehículos tendrán que adaptarse a nuevas rutas que ofrezcan los gobiernos locales para cumplir con su actividad logística.

Según las autoridades, estos transportes de carga pesada circularían con mayor rapidez y brindarán tranquilidad a los ciudadanos de calles residenciales, quienes se quejaban constantemente por el ruido y daños que ocasionaban en los pavimentos.

Desde el 1 de enero del 2026, los conductores de camiones tendrán que adaptarse a esta medida. (Crédito: Freepik)

Se prevé que los nuevos trayectos para camiones contarán con zonas de descanso, servicios de hospedaje y alimentación. Esto beneficiará significativamente a aquellos transportistas que realizarán viajes largos.

Qué otras leyes de tránsito se aprobaron en California en el 2025

Restricciones de estacionamientos cerca de cruces peatonales: la Ley AB 413 prohíbe a los vehículos estacionar a menos de 6 metros en cualquier cruce peatonal.

la Ley AB 413 prohíbe a los vehículos estacionar a menos de 6 metros en cualquier cruce peatonal. Cambios en la definición de allanamientos de vehículos: los fiscales deberán demostrar que se produjo una “entrada forzada” a los coches, que incluye romper una ventana o el uso de alguna herramienta.

los fiscales deberán demostrar que se produjo una “entrada forzada” a los coches, que incluye romper una ventana o el uso de alguna herramienta. Eliminación de requisitos de licencias de conducir en empleos: los empleadores no podrán exigir una licencia de conducir válida en las ofertas de empleo.

los empleadores no podrán exigir una licencia de conducir válida en las ofertas de empleo. Incremento en los límites mínimos de cobertura de seguros automovilísticos: las cifras para cubrir los gastos relacionados a lesiones personas, muertes y daños a la propiedad se duplicarán.

