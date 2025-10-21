Hasta el gobernador de California, Gavin Newsom, perdió la paciencia con los anuncios a todo volumen que interrumpen las noches de streaming. Y no está solo. Millones de usuarios han experimentado ese salto de volumen entre un episodio de su serie favorita y la publicidad previa o intermedia. Ahora, una nueva norma promete cambiar esa experiencia para siempre.

Newsom firmó la ley SB 576, una propuesta que prohíbe a plataformas como Netflix, Hulu, entre otras, reproducir anuncios sustancialmente más altos que el contenido que los acompaña. Con esta medida, California se convierte en el primer estado del país en aplicar una regulación específica de volumen para los servicios de streaming, similar a la que desde hace una década rige para la televisión tradicional bajo la Ley CALM firmada en 2010 por el entonces presidente Barack Obama.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY SB 576 CONTRA LOS ANUNCIOS RUIDOSOS EN PLATAFORMAS DE STREAMING?

La ley SB 576 obliga a las plataformas de streaming que operan en California a calibrar sus anuncios al mismo nivel de volumen promedio que los programas o películas en transmisión. Es decir, se acabaron los picos de sonido que alteran el descanso o la concentración del espectador.

En el mensaje oficial difundido tras su firma, Newsom escribió: “Escuchamos a los californianos alto y claro, y lo que está claro es que no quieren anuncios a un volumen superior al de sus programas. Con la aprobación de la SB 576, el estado está reduciendo esta incomodidad en las plataformas de streaming”.

La nueva disposición emula la intención de la Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act (Ley CALM), que otorga a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) la facultad de reglamentar la sonoridad de los anuncios televisivos. Desde su promulgación, esa medida ha impedido que las cadenas de televisión y cable eleven drásticamente el volumen durante los cortes comerciales. Sin embargo, las plataformas digitales no estaban incluidas hasta ahora.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firma SB 576 (Foto: AFP)

¿CÓMO NACE LA IDEA DE LA NORMA SB 576?

El autor de la ley, el senador demócrata Tom Umberg, de Santa Ana, contó que la iniciativa surgió tras una experiencia doméstica. “Este proyecto de ley se inspiró en la bebé Samantha y en todos los padres exhaustos que por fin consiguen dormir a su bebé, solo para que un anuncio de streaming a todo volumen arruine todo ese esfuerzo”, señaló.

Según relató a CalMatters, su director legislativo, Zach Keller, fue quien le planteó la idea luego de que un anuncio estridente despertara a su hija mientras la familia veía televisión una noche. Desde entonces, Umberg impulsó la propuesta en la Legislatura, donde fue aprobada sin ningún voto en contra, un hecho poco común.

El proyecto de ley fue respaldado por consumidores y asociaciones de familias, que argumentaron que el ruido excesivo en anuncios puede causar trastornos auditivos, afectar el sueño o provocar molestia en personas sensibles al sonido, especialmente en niños y adultos mayores.

LA REACCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO A LA SB 576

No todos celebraron la decisión. La Motion Picture Association of America (MPAA) manifestó su preocupación por la dificultad técnica de aplicar la norma. La organización, que ha contribuido con más de US$204,000 a legisladores estatales desde 2015, sostiene que los servicios de streaming no siempre controlan directamente los anuncios, ya que muchos provienen de terceros o de campañas automatizadas.

Aun así, varios expertos en políticas digitales consideran que la industria se adaptará rápidamente. “En la práctica, las plataformas ya cuentan con algoritmos de normalización de audio. Solo falta una regulación que las obligue a usarlo”, explicó el analista Rob Enderle, de The Enderle Group.

Si bien algunos ejecutivos temen mayores costos operativos, el consenso público parece inclinarse a favor de una experiencia más placentera para el espectador. De hecho, estudios recientes muestran que la queja más común de los usuarios sobre los anuncios en streaming no es su frecuencia, sino su volumen.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA SB 576Y QUÉ PASARÁ DESPUÉS?

La ley SB 576 entrará en vigencia en enero de 2026 y contempla sanciones económicas para las plataformas que no cumplan los límites de sonoridad establecidos por el Departamento de Asuntos del Consumidor de California.

El estado evaluará la posibilidad de coordinar con agencias federales como la FCC para definir un estándar técnico nacional. Con ello, California podría sentar un precedente para una próxima regulación federal que iguale las reglas entre televisión y servicios bajo demanda.

Mientras tanto, las principales compañías de streaming ya revisan sus sistemas de publicidad interna y sus acuerdos con terceros para cumplir con los nuevos parámetros.

