Una nueva ley estatal firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, exige que todos los propietarios proporcionen electrodomésticos esenciales a sus inquilinos. Conoce los detalles de la norma, desde cuándo aplica y qué implicancias tendrá para arrendadores e inquilinos.

Durante años, Los Ángeles ha sido conocida por un fenómeno inusual: apartamentos que se ofrecían en alquiler sin refrigerador, lo que muchos consideraban una rareza local ahora se convertirá en un recuerdo. Con la firma de la Ley 628 de la Asamblea, California se posiciona como uno de los primeros estados del país en garantizar por ley el acceso a electrodomésticos básicos dentro del alquiler de una vivienda. La medida se enmarca dentro de las políticas impulsadas por la administración Newsom para fortalecer los derechos de los inquilinos y reducir la desigualdad habitacional.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY AB 628 FIRMADA POR GAVIN NEWSOM?

La Ley AB 628, aprobada por la Legislatura de California y firmada por Gavin Newsom, establece que todos los contratos de arrendamiento firmados, modificados o renovados a partir del 1 de enero de 2026 deberán incluir un refrigerador y una estufa en condiciones adecuadas de funcionamiento. El objetivo es garantizar que las viviendas alquiladas cumplan con estándares mínimos de habitabilidad y que los inquilinos no tengan que asumir gastos adicionales para equipar la cocina.

Según el texto legal, los propietarios deberán mantener los electrodomésticos en buen estado, igual que otros servicios esenciales como el agua o la calefacción. “Uno pensaría que tener un refrigerador es una necesidad”, señaló Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Supervivencia Económica (CES). “Pero legalmente, antes de esto, se consideraban comodidades. Nosotros no lo vemos como una comodidad, sino como una necesidad básica”, añadió.

La ley AB 628 busca garantizar estándares mínimos de habitabilidad en California. Debe haber refrigerador en las viviendas alquiladas (Foto: Diseñada por Freepik)

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA NUEVA NORMA EN CALIFORNIA?

La AB 628 entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y se aplicará a todos los contratos de arrendamiento celebrados o renovados a partir de esa fecha. Las autoridades estatales estiman que esta medida beneficiará especialmente a los inquilinos de bajos ingresos en áreas urbanas como Los Ángeles, San Diego y San Francisco, donde los costos de vivienda son más altos del país.

De acuerdo con la California Housing Partnership (CHP), más del 45% de los inquilinos del estado destina más del 30% de su ingreso mensual a la renta, sin incluir los gastos por equipamiento o electrodomésticos. La norma pretende aliviar esa presión económica y reducir las desigualdades entre arrendadores e inquilinos.

¿QUÉ OPINAN LOS PROPIETARIOS Y ASOCIACIONES DE VIVIENDA SOBRE LA LEY?

No todos han recibido la medida con entusiasmo. La Asociación de Viviendas de Alquiler de California (AAGC), que agrupa a propietarios y arrendadores, considera que la norma representa una carga económica adicional. “El proyecto de ley AB 628 crea otro mandato costoso e innecesario para los proveedores de vivienda en un momento en que los costos operativos ya se están disparando”, expresó Adam Pearce, presidente de la AAGC.

Sin embargo, el gobierno estatal sostiene que la implementación de la ley traerá beneficios a largo plazo, al reducir conflictos entre propietarios e inquilinos y mejorar el valor del mercado de alquiler.

¿QUÉ DICEN LOS INQUILINOS Y DEFENSORES DE SUS DERECHOS SOBRE LA LEY AB 628?

Las organizaciones que defienden el derecho a una vivienda digna celebraron la decisión. “Era un cambio necesario desde hace mucho tiempo”, afirmó Larry Gross, de la Coalición para la Supervivencia Económica (CES). “Esto garantiza que los inquilinos no deban pagar cientos de dólares adicionales para tener algo tan básico como un refrigerador.”

Se estima que los hogares podrían ahorrar entre US$600 y US$1,200 anualmente, dependiendo del tamaño y tipo de equipo. Para el gobernador Newsom, esta medida refuerza su compromiso con mejorar las condiciones de vivienda y aliviar la presión económica sobre las familias californianas.

La medida le permitirá a los inquilinos ahorrar entre US$600 y US$1,200 en implementar su cocina (Foto: Diseñado por Freepik)

