Mientras uno revisa los cambios que aparecen en las leyes de tránsito de Florida, nos podemos encontrar con detalles que pasan completamente desapercibidos para la mayoría de los conductores. Y justamente eso ocurre con una norma que, aunque ya está en vigor desde octubre pasado, sigue siendo desconocida para quienes circulan diariamente por las vías del estado.

Lo curioso es que se trata de algo tan común que basta caminar por cualquier estacionamiento para ver decenas de vehículos utilizándolo. En apariencia es un simple accesorio decorativo, pero ahora puede convertirse en un motivo para recibir una multa considerable o, en el peor de los casos, terminar acusado de un delito menor e ir a la cárcel.

La Policía de Florida podría llevarte a la cárcel por incumplir una norma relacionada con las matrículas de los autos (Foto: AFP)

ES UN ACCESORIO MUY POPULAR EN FLORIDA

En Florida, los marcos decorativos para matrículas se han vuelto parte del paisaje. Hay de todo: modelos con personajes de Disney, equipos de la NFL, colores personalizados e incluso marcos que vienen instalados desde concesionarios oficiales donde se compran vehículos. Ese hábito, tan propio del estado, es justamente el que está generando problemas.

LA NUEVA LEY QUE CASI NADIE CONOCE Y SUS SANCIONES

El cambio en la legislación estatal establece que, si un marco cubre cualquier parte de la matrícula, ya sea un número, una letra, una pegatina o incluso un borde que afecte la visibilidad, el conductor podría estar cometiendo un delito menor de segundo grado. Es una clasificación seria dentro del sistema legal de Florida.

La norma no se queda en una simple advertencia. La infracción puede implicar multas de hasta US$500 y, en casos más extremos, 60 días de cárcel. Aunque parezca exagerado para un accesorio decorativo, es exactamente lo que contempla la ley.

LOS CONCESIONARIOS TAMBIÉN SON PARTE DEL PROBLEMA

Muchos conductores comentaron que esos marcos venían instalados directamente desde concesionarios de autos nuevos y usados. Eso explica por qué tanta gente circula con ellos sin cuestionar su legalidad.

La conclusión es sencilla: si el marco de un vehículo tapa, aunque sea una mínima sección de la matrícula, lo más prudente es retirarlo. La ley no deja espacio para interpretaciones y, considerando las sanciones, no vale la pena arriesgarse.

Para evitar problemas, lo recomendable es que modifiques tu matrícula y te des cuenta de que ningún marco oculte algo importante dentro de ella (Foto: AFP) / ANDREW ITKOFF

