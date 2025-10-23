La conducción temeraria en Florida ahora puede tener consecuencias más severas de lo que muchos imaginan. Desde julio de 2025, una nueva ley conocida como “Super Speeder” castiga con cárcel a quienes excedan ciertos límites, en un intento por frenar el aumento de accidentes mortales. En esta nota te explicamos qué dice la norma, cuál es su objetivo y cómo afecta a los conductores del estado.

Han pasado más de 100 días desde la entrada en vigor de la ley “Super Speeder”, firmada por el gobernador Ron DeSantis con el objetivo de reducir las muertes por accidentes viales. Sin embargo, no todos los residentes coinciden en que la medida será efectiva. En ciudades como Fort Myers y Lehigh Acres, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) patrullan sin descanso, mientras los conductores se dividen entre el apoyo a la iniciativa y la crítica hacia una política que algunos consideran más recaudatoria que preventiva.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY “SUPER SPEEDER” DE FLORIDA Y DESDE CUÁNDO ESTÁ VIGENTE?

La llamada ley “Super Speeder”, vigente desde el 1 de julio de 2025, transforma lo que antes era una infracción administrativa en un delito penal. Bajo el nuevo marco legal, quienes sean sorprendidos conduciendo a 80 km/h por encima del límite permitido o superando los 160 km/h pueden ser arrestados de inmediato y enfrentarse a penas de cárcel .

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, esta norma busca disuadir las prácticas de conducción extrema que, en los últimos años, han provocado un incremento sostenido de los accidentes fatales en autopistas interestatales y carreteras locales. “Nos da más poder para detener a quienes ponen en riesgo vidas en la vía pública”, dijo el teniente Greg Bueno, portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida.

MEDIDAS DE LA PATRULLA DE CARRETERAS DE FLORIDA PARA FRENAR EL EXCESO DE VELOCIDAD

La Patrulla de Carreteras de Florida incrementó los operativos en rutas como la Carretera Estatal 82 en Fort Myers, considerada una de las más peligrosas del suroeste del estado. El cuerpo policial ha reforzado el uso de radares móviles, drones de supervisión y dispositivos de lectura automática de matrículas, además de coordinar campañas de concienciación pública.

“Vemos estas escenas todos los días y cada noche; reducir lesiones y daños materiales es nuestro principal objetivo”, resaltó el teniente Bueno.

