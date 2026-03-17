Los residentes de Estados Unidos están a pocos días de la entrada en vigor de una nueva ley sobre perros que endurecerá las sanciones por ataques, reincidencias y por no mantener a las mascotas bajo control. La normativa no solo afectará a los dueños de los animales, sino también a cualquier persona que los cuide o los mantenga en su propiedad. En el estado de Ohio, la llamada Ley de Avery comenzará a aplicarse el 20 de marzo. Esta legislación introduce cambios importantes en la manera en que las autoridades clasifican y manejan a los perros considerados peligrosos, agresivos o problemáticos.

Según ABC 6, la ley lleva ese nombre en honor a Avery Russell, una niña que sufrió graves heridas durante un ataque de perro ocurrido en junio de 2024 en la ciudad de Reynoldsburg, cuando tenía 11 años. A partir de ese caso, legisladores y defensores impulsaron una normativa más estricta para evitar que incidentes similares pasen desapercibidos o no reciban una respuesta adecuada.

El representante estatal Kevin Miller explicó la importancia de la medida y afirmó: “Debemos responsabilizar a los dueños de perros peligrosos y feroces cuando no logran controlar a sus animales, al mismo tiempo que protegemos a los perros que se defienden a sí mismos o a sus hogares”.

La normativa fue creada tras el grave ataque sufrido por una niña de 11 años en 2024 y busca reforzar la responsabilidad de quienes tienen mascotas. (Foto referencial: Freepik)

Uno de los cambios más relevantes es que las autoridades ya no evaluarán el peligro de un perro únicamente por su historial de mordidas.

Con la nueva ley, también se considerarán otros comportamientos, como causar lesiones a una persona, matar o herir gravemente a otro perro, o mostrar conductas amenazantes repetidas fuera de la propiedad del dueño.

Las sanciones también se vuelven más severas. Un primer incidente con un perro considerado feroz se clasificará como un delito menor de tercer grado, mientras que una reincidencia pasará a ser de segundo grado.

Entre los cambios más importantes están sanciones más duras, que pueden incluir multas, cárcel e incluso delitos graves si un ataque provoca lesiones o muerte. (Foto referencial: Freepik)

Si el ataque provoca la muerte o lesiones graves a una persona, el caso puede elevarse a un delito grave de tercer grado, que en Ohio puede implicar hasta 36 meses de prisión y multas de hasta 10,000 dólares.

Además, la ley amplía las medidas de control. Los inspectores de animales tendrán mayor autoridad para intervenir después de ataques graves, incluso con la posibilidad de confiscar al animal.

En situaciones extremas, y tras el debido proceso legal, la normativa establece que un perro deberá ser sacrificado si mata a una persona o causa una lesión grave que cumpla con los criterios establecidos.

Claves de la “Ley de Avery”: sanciones y control de perros en Ohio

La normativa, firmada por el gobernador Mike DeWine, busca fortalecer la responsabilidad de los dueños y otorgar mayores facultades a las autoridades locales ante animales que representen una amenaza. Estos son los cambios principales:

Sanciones penales más estrictas: se endurecen las consecuencias legales para los propietarios que no logren controlar adecuadamente a perros ya clasificados como “peligrosos” o “feroces”.

se endurecen las consecuencias legales para los propietarios que no logren controlar adecuadamente a perros ya clasificados como “peligrosos” o “feroces”. Mayor autoridad para los inspectores: los encargados de control animal (dog wardens) ahora tienen facultades ampliadas para confiscar perros inmediatamente después de que ocurra un ataque grave.

los encargados de control animal (dog wardens) ahora tienen facultades ampliadas para confiscar perros inmediatamente después de que ocurra un ataque grave. Nuevas exigencias para dueños: se implementan medidas de cumplimiento más rigurosas y requisitos adicionales de seguridad que los propietarios deben seguir obligatoriamente.

se implementan medidas de cumplimiento más rigurosas y requisitos adicionales de seguridad que los propietarios deben seguir obligatoriamente. Rendición de cuentas: el objetivo central es prevenir futuros incidentes y garantizar que los dueños asuman la responsabilidad total por el comportamiento de sus mascotas.

Evento de conmemoración y vigencia

Para marcar la entrada en vigor de la ley, la representante estatal Meredith R. Lawson-Rowe organizará una recepción pública en honor a la familia Russell y a quienes impulsaron este cambio.

Evento: Recepción oficial por la entrada en vigor de la Ley de Avery.

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026, a las 6:00 p.m.

Lugar: Edificio de la Administración Municipal de Reynoldsburg (Cámara del Consejo).

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