En un estado donde todo parece tener regulación, desde el reciclaje hasta los límites de velocidad, Nueva York acaba de añadir un nuevo capítulo a su lista de leyes enfocadas en proteger a las familias. A partir del 5 de diciembre de 2026, los asientos infantiles y boosters destinados a los más pequeños deberán cumplir con un nuevo estándar federal de seguridad que endurece las pruebas en choques laterales.

La medida busca reducir lesiones en accidentes frecuentes en intersecciones y avenidas congestionadas de la ciudad, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Se trata de una actualización de la norma federal FMVSS 213a, que modifica los requisitos de diseño y prueba de los sistemas de retención infantil y marca un importante avance en materia de seguridad vial infantil.

¿DE QUÉ TRATA LA NORMA QUE ENDURECE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INFANTIL EN AUTOS DESDE 2026 EN NUEVA YORK?

Esta nueva normativa obligará a que todos los asientos que se fabriquen o vendan en Nueva York a partir del 5 de diciembre de 2026 incluyan protección contra impactos laterales. Las pruebas priorizarán el control del movimiento de la cabeza y el pecho de los menores durante una colisión lateral.

Según la NHTSA, esto busca evitar que la cabeza del niño golpee la puerta o la ventana en caso de impacto. “Las lesiones en choques laterales son las más peligrosas de todos los tipos de accidentes, por lo que este cambio reducirá significativamente las muertes infantiles en carretera”, explicó la agencia en su comunicado.

También se aplicará el nuevo estándar a los boosters o asientos elevadores, ampliando así la protección más allá de la primera infancia.

“Saber que tu hijo viaja con un sistema probado para choques laterales es una garantía de paz mental”, explicó la especialista en seguridad vehicular Traci Taylor, autora del análisis difundido por CNY News.

Los boosters también estarán incluidos en la regulación de 2026 en Nueva York (Foto: Diseñado por Freepik)

LAS PRUEBAS INCLUIRÁN CHOQUES LATERALES A 48 KM/H

Antes, las pruebas de seguridad se enfocaban casi exclusivamente en choques frontales. Sin embargo, con los nuevos criterios FMVSS 213a, los asientos de niños que pesen menos de 18 kg serán sometidos a simulaciones de impacto lateral a 48 km/h.

La modificación incorpora un maniquí especial de prueba que mide la fuerza ejercida sobre el torso y el cuello de los niños durante una colisión lateral. Se verificará que el asiento limite la proyección lateral, evite el contacto de la cabeza con las puertas y minimice la presión sobre el pecho.

Estas simulaciones también buscan garantizar que los arneses y acolchados ofrezcan la amortiguación necesaria para prevenir lesiones graves.

¿LOS ASIENTOS ACTUALES PARA NIÑOS SIGUEN SIENDO LEGALES EN NUEVA YORK?

Los padres pueden respirar con tranquilidad: el cambio no obliga a reemplazar los modelos actuales. Cualquier silla que hoy esté dentro de su fecha de caducidad, correctamente instalada y sin defectos reportados, podrá seguir utilizándose sin sanciones.

La nueva regla solo afectará a los fabricantes y minoristas a partir de su fecha de vigencia. Los consumidores únicamente tendrán que asegurarse, cuando llegue el momento de renovar, de elegir productos que indiquen en su etiqueta que cumplen con el estándar FMVSS 213a.

El cambio en la norma no obliga a reemplazar los modelos actuales (Foto: Freepik)

¿CÓMO HALLAR LA SILLA DE NIÑO ADECUADA EN NUEVA YORK?

La NHTSA ofrece herramientas gratuitas para asesorar a las familias en la elección del asiento adecuado según la edad, peso y altura del niño.

Entre los recursos disponibles destacan:

Encuentra el asiento adecuado , un buscador interactivo en www.nhtsa.gov.

, un buscador interactivo en www.nhtsa.gov. Localizador de estaciones de inspección, que permite encontrar técnicos certificados en departamentos de policía y bomberos de todo el estado.

Muchos de estos centros ofrecen inspecciones gratuitas para garantizar que los asientos estén bien instalados y cumplan la normativa vigente.

