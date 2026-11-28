Si vives en California, tienes carro e hijos menores de 16 años, una nueva ley podría cambiar la forma en que viajas con tu familia a partir del próximo año. La Ley AB 435, que entra en vigor el 1 de enero de 2027, establece que los niños y adolescentes de 8 a 16 años deberán pasar una prueba para saber si el cinturón de seguridad los sujeta de forma adecuada. Quienes no la superen tendrán que seguir en un asiento elevador, por lo que conviene saber de qué trata el examen y cómo comprobar en casa si tu hijo lo pasaría.

Conoce los cinco pasos de la prueba y cómo saber si tu hijo debe seguir en un asiento elevador (Foto: Magnific)

¿ASIENTO ELEVADOR HASTA LOS 16 AÑOS EN CALIFORNIA?

La Ley AB 435, firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2025, entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y aplicará a niños y adolescentes de 8 a 16 años. Ese grupo deberá pasar una prueba de cinco pasos para comprobar que el cinturón de seguridad los sujeta bien. Quienes no la superen, deberán usar un asiento elevador.

Cabe precisar que se mantiene la regla actual: los niños pueden pasar a usar un asiento elevador o el cinturón cuando cumplen 8 años o miden 4 pies 9 pulgadas (1.45 m), señala Institute for Health Policy and Leadership.

La prueba de cinco pasos

1. El menor se sienta con la espalda totalmente apoyada en el asiento del auto.

2. Las rodillas se doblan con comodidad en el borde del asiento.

3. El cinturón de hombro cruza el centro del pecho y el hombro, no el cuello.

4. El cinturón de regazo queda lo más bajo posible, tocando los muslos.

5. El menor puede mantenerse sentado así durante todo el viaje.

La propuesta original incluía una restricción para el asiento delantero, pero no pasó a la versión aprobada (Foto Magnific)

¿POR QUÉ SURGIÓ ESTA INICIATIVA?

Distintos estudios han documentado que muchas sillas de coche y asientos elevadores se instalan o usan de forma incorrecta, lo que preocupa a las autoridades de seguridad vial.

Un estudio nacional de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), con datos de 2011 y publicado en 2015, encontró que alrededor del 46% de las sillas para el auto y los asientos elevadores tenía al menos un error importante de instalación o uso que podía reducir su eficacia en un choque.

Por otro lado, AAA y el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) señalaron en 2021, con base en una base de datos de inspecciones, que más de la mitad de las sillas revisadas por técnicos estaban mal instaladas o mal usadas. Además, el 73% de las sillas orientadas hacia adelante no estaba bien instalado, publicó New York Post.

Si te interesó esta información, te presento otras notas que se redactaron en Mag El Comercio sobre vehículos: