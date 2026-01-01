Entrar al supermercado parece un acto automático: tomar el carrito, recorrer los pasillos y pasar por la caja sin pensarlo demasiado. Pero desde este 1 de enero, ese momento cotidiano viene acompañado de una nueva regla que está generando dudas, comentarios y hasta molestia entre comerciantes y clientes. No todos están convencidos de que el cambio sea tan sencillo como parece, especialmente para pequeños negocios, comunidades trabajadoras e inmigrantes que ya venían reutilizando ciertos productos. Incluso algunos dueños de tiendas se preguntan qué hacer con lo que ya tenían en stock y si esta medida realmente resolverá el problema ambiental que busca atacar.

A partir del 1 de enero, las bolsas plásticas de compras dejarán de estar disponibles en los supermercados de California debido a una nueva ley estatal. La medida ha tomado por sorpresa a muchos, incluido Nicholas Tran, copropietario del supermercado Vien Dong 4, en el vecindario Colina Del Sol de San Diego. “No soy fan”, confesó a FOX 5 San Diego, al señalar que aún tiene dudas prácticas sobre la transición.

Tran se pregunta qué pasará con las bolsas plásticas que ya compró antes de que la ley entrara en vigor. “¿Qué hago con el suministro viejo? ¿Se supone que lo tire? ¿Y dónde? ¿Al vertedero? Entonces no se va a descomponer igual”, cuestionó, poniendo sobre la mesa una contradicción que preocupa a varios comerciantes.

California elimina las bolsas plásticas de un solo uso y apuesta por alternativas más sostenibles. | Crédito: Freepik

La norma, conocida como Senate Bill 1053, prohíbe que supermercados, tiendas minoristas con farmacia, tiendas de conveniencia, food marts y licorerías distribuyan bolsas plásticas de un solo uso. Estas bolsas son consideradas una de las principales fuentes de residuos que afectan al medio ambiente.

La senadora estatal Catherine Blakespear, representante del Distrito 38 y autora del proyecto, defendió la medida señalando que el objetivo no es impedir que la gente transporte sus compras, sino cambiar el material. “Necesitamos poder llevar nuestros víveres a casa, pero con un material que no dure miles de años ni permanezca intacto en el ambiente”, explicó.

Blakespear recordó que esta ley amplía una prohibición aprobada por los votantes hace más de una década. Según indicó, con el tiempo se creó un vacío legal que permitió que bolsas plásticas más gruesas se consideraran reutilizables o reciclables. “Desafortunadamente, ese fue el problema”, reconoció.

Con la entrada en vigor de la ley, las tiendas solo podrán vender bolsas de papel en caja, con un costo de 10 centavos cada una. Sin embargo, Tran advierte que estas bolsas le cuestan alrededor de un 25% más que las plásticas. Además, señala que muchas familias de clase trabajadora reutilizaban las bolsas plásticas como bolsas de basura. “Tenían un doble uso. Ahora, si no existen, la gente va a tener que comprar más bolsas de basura”, comentó.

Quienes apoyan la ley esperan que impulse hábitos más sostenibles. Para Blakespear, la mejor opción sigue siendo clara: “Lo ideal es que las personas lleven su propia bolsa reutilizable de tela, que puede usarse cientos de veces”.

California obliga a los compradores a adaptarse a nuevas reglas desde este 1 de enero. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Eso es justamente lo que ya hacen muchos compradores, como Atlantis Showalter, quien asegura que nunca sale de casa sin su bolsa reutilizable. Así evita pagar cargos adicionales y situaciones incómodas. “Las bolsas de la tienda suelen ser muy frágiles, se rompen fácilmente”, señaló al citado medio.

La aplicación de la nueva ley estará a cargo de las ciudades, los condados y la oficina del fiscal general del estado. Además, cualquier persona puede reportar violaciones, lo que deja claro que el cambio no solo es inmediato, sino también vigilado de cerca.

