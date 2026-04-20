Si estás residiendo en alguna comunidad de California y buscas un espacio para vivir cómodamente, debes enterarte de la última normativa promulgada por el gobernador Gavin Newson. Sucede que cualquier oficina que esté vacía o en estado de abandono pasará automáticamente a convertirse en una vivienda. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso y qué ciudades implementarán esta nueva normativa? De contar con estas dudas, en esta nota te revelaré los detalles completos sobre esta innovadora solución para el futuro de las familias californianas.

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Bajo el nombre de AB-2074, este ley propone una modificación a las regulaciones de zonificación vigentes con el propósito de habilitar la conversión de áreas comerciales en espacios destinados a uso residencial.

La iniciativa pretende erradicar completamente la crisis habitacional que se está registrando en el estado; actualmente, millones de personas no pueden acceder a una vivienda a causa de dicha problemática.

Debo comentarte que, desde que finalizó la pandemia, una gran cantidad de oficinas quedaron sin uso, ya que las empresas priorizaron el trabajo remoto. Entonces, el gobierno pretende reutilizar estos espacios en beneficio de sus ciudadanos.

Se trata de una nueva oportunidad para que los residentes de California accedan a una vivienda. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo funcionará la Ley AB-2074

Esta nueva legislación introduce modificaciones clave para que se transforme el desarrollo urbano en California; se priorizará la flexibilización de las normas de uso de suelo para reconvertir oficinas en viviendas y la creación de distritos habitacionales estratégicamente que estén ubicados cerca de los sistemas de transporte público.

Asimismo, se busca dinamizar el sector mediante la agilización en la gestión de permisos para proyectos inmobiliarios y la implementación de mecanismos de financiamiento estatal para impulsar el inicio y conclusión de obras.

Distintas ciudades de California implementarán esta nueva normativa en beneficios de sus residentes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué ciudades aplicarán esta normativa AB-2074

Este proyecto abarcará inicialmente en siete ciudades que cuenta con alta demanda habitacional, entre las cuales destacan Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Oakland y Long Beach.

Entonces, en estas metrópolis se reconvertirá áreas actualmente subutilizadas en vecindarios dinámicos que integren oferta habitacional, locales comerciales y diversos servicios comunitarios.

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