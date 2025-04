California ha dado un paso decisivo hacia la equidad laboral. El gobernador Gavin Newsom firmó la Ley SB 1100, que prohíbe a los empleadores exigir una licencia de conducir como requisito para puestos de trabajo donde no es estrictamente necesaria. Esta medida impactará especialmente a inmigrantes, trabajadores sin acceso a una licencia y personas que enfrentaban barreras burocráticas para obtenerla.

¿Qué dice exactamente la Ley SB 1100 en California?

La SB 1100, aprobada en 2024, prohíbe a los empleadores en California solicitar o utilizar información relacionada con la licencia de conducir de un solicitante o empleado, a menos que la conducción de un vehículo sea esencial para las funciones del puesto.

Esto significa que ya no se puede discriminar a un trabajador por no tener licencia si el puesto no requiere conducir, como sucede en muchas posiciones en almacenes, fábricas, oficinas, comercio, restaurantes, limpieza, etc.

La ley también busca evitar que la solicitud de una licencia se convierta en un filtro excluyente para trabajadores que, por razones legales o personales, no pueden obtenerla fácilmente.

¿Quiénes se benefician con esta ley?

Trabajadores indocumentados o inmigrantes que no califican para una licencia regular, pero que pueden trabajar legalmente bajo otros permisos.

que no califican para una licencia regular, pero que pueden trabajar legalmente bajo otros permisos. Personas con licencias suspendidas por multas menores o deudas.

por multas menores o deudas. Ciudadanos y residentes legales que simplemente no conducen ni necesitan hacerlo en su empleo.

que simplemente no conducen ni necesitan hacerlo en su empleo. Empleadores inclusivos, que ahora tendrán mayor acceso a talento sin imponer requisitos innecesarios.

¿Afecta esta ley a trabajos que sí implican conducir?

No. La ley permite seguir solicitando licencia de conducir si el trabajo requiere manejar vehículos como parte esencial del rol, por ejemplo:

Conductores de camión o autobús.

Repartidores o mensajeros.

Técnicos de campo que deben desplazarse entre sitios.

Empleos donde se asigna un vehículo de empresa para cumplir funciones diarias.

En estos casos, el empleador sí podrá requerir una licencia válida.

¿Qué pasa si un empleador pide la licencia sin que sea necesaria?

Según la SB 1100, solicitar una licencia de conducir sin justificación puede considerarse discriminación laboral. Los empleados o solicitantes afectados podrían presentar una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD).

La ley también protege contra represalias a quienes denuncien esta práctica.

¿Cómo obtener una licencia de conducir en California?

Para quienes sí necesitan o desean obtenerla, el proceso implica:

Tener al menos 16 años. Presentar documentos de identidad, prueba de residencia en California y situación migratoria. Aprobar un examen teórico, prueba de visión y examen práctico. Realizar una cita en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Dato importante: California ofrece la licencia AB 60, dirigida a residentes sin estatus migratorio regular, que permite conducir legalmente dentro del estado.

¿Dónde tramitar tu licencia o consultas sobre la ley?

Algunas de las principales oficinas del DMV en California:

Los Ángeles : 3615 S. Hope Street

: 3615 S. Hope Street San Francisco : 1377 Fell Street

: 1377 Fell Street San Diego : 3960 Normal Street

: 3960 Normal Street Sacramento : 4700 Broadway

: 4700 Broadway Fresno: 655 W Olive Avenue

El gobernador Gavin Newsom firmó la Ley SB 1100, que prohíbe a los empleadores exigir una licencia de conducir como requisito para puestos de trabajo donde no es estrictamente necesaria. (Foto: Getty Images) ×