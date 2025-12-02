Una nueva ley que establece nuevas pautas en los seguros para mascotas fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se trata de la House Bill 655, que crea un marco regulatorio sobre cómo se pueden vender los “wellness programs” (programas de bienestar), lo que se traduce en mayores obligaciones de información y protección al consumidor. ¿En qué consiste y desde cuándo entra en vigor? A continuación, lo que debes saber.

Nueva ley en Florida cambia las reglas del seguro para mascotas (Foto referencial: Pixabay)

¿EN QUÉ CONSISTE LA HOUSE BILL 655?

La House Bill 655 es una ley del estado de Florida que crea un marco regulatorio específico para los seguros de mascotas y para la forma en que se comercializan los llamados programas de bienestar (“wellness programs”). Su objetivo es establecer reglas claras para las aseguradoras, aumentar la transparencia en las pólizas y reforzar la protección al consumidor cuando contrata un seguro para su mascota.

Entre los puntos principales, dispone que:

Los seguros para mascotas pasarán a clasificarse como “seguro de propiedad”.

Las aseguradoras deben utilizar y hacer públicas las definiciones estatales referidas a términos como “condición preexistente”, “período de espera”, “condición crónica” y “trastorno hereditario”.

Al momento de la filma de la póliza, la aseguradora debe informar claramente al solicitante y al tomador si la póliza excluye condiciones crónicas, congénitas, hereditarias o preexistentes, así como otros tipos de exclusiones, periodos de espera, deducibles, coseguros y límites anuales o de por vida.

Limitar la comercialización de programas de bienestar.

Si los consumidores asegurados no están muy convencidos, tienen un plazo de 30 días desde la recepción del contrato para revisarlo e incluso pedir un reembolso completo si deciden no continuar con la compañía; esto siempre que no haya presentado siniestros.

La House Bill 655 declara desleal y engañoso comercializar un “wellness program” como si fuera seguro de mascotas (Foto referencial: Pixabay)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA HOUSE BILL 655?

La House Bill 655 entra en vigor el 1 de enero de 2026 y se aplica a aseguradoras, agentes y programas de bienestar vinculados a seguros de mascotas.

Vale precisar que esta ley modifica la definición de “seguro de propiedad” para dejar claro que el seguro de mascotas (accidentes y enfermedades) es una forma de seguro de propiedad cubierta por el Código de Seguros de Florida.

Asimismo, la House Bill 655 establece que la elegibilidad para comprar seguro de mascotas no puede basarse en participar o no en un programa de bienestar (Foto referencial: Pixabay)

