Al hablar de la crisis de vivienda en California, parece que todo se queda en promesas y debates interminables, pero esta vez, por fin, algo concreto empieza a moverse. En octubre, el gobernador Gavin Newsom firmó una nueva ley que, al menos sobre el papel, podría cambiar el panorama urbano en varias ciudades del estado. Y como muchos aún no saben qué significa exactamente esta norma, decidí darte la información de una manera sencilla de entender.

Lo interesante es que esta ley, conocida como SB 79, no solo toca el tema de la vivienda, sino también la forma en que usamos el transporte público en el Estado Dorado. Y honestamente, después de tantos años escuchando sobre la necesidad de densificar zonas urbanas, da la sensación de que esta vez el plan va bastante en serio, o al menos eso es lo que se busca.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la mencionada ley en octubre de este año (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY SB 79?

A partir de su entrada en vigor, prevista para el 1 de julio de 2026, la SB 79 permitirá construir edificios de hasta 75 pies de altura, aproximadamente siete pisos, dentro de las zonas establecidas en la norma. La clave aquí es la cercanía a estaciones de transporte público: tren, metro, tranvía o autobús.

Este proyecto fue impulsado por el senador Scott Wiener, quien desde hace años intenta que California modernice sus reglas de vivienda. De hecho, esta es su cuarta tentativa; los intentos previos de 2018, 2019 y 2020 no lograron avanzar. Esta vez, con 13 enmiendas incorporadas, consiguió finalmente el apoyo necesario.

¿POR QUÉ SE APROBÓ ESTA LEY?

La motivación detrás de la SB 79 viene por dos frentes muy concretos: por un lado, aumentar la densidad poblacional cerca del transporte público para incentivar su uso; por el otro, enfrentar la fuerte escasez de vivienda que afecta a ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Según análisis de organizaciones como CalMatters, el déficit de casas en el estado sigue siendo una de las causas principales del alto costo de vida.

La lógica es sencilla: si más personas viven cerca del transporte, menos dependerán del automóvil, y eso podría reducir tráfico, emisiones y costos de movilidad. Al mismo tiempo, se amplía el número de unidades habitacionales en zonas urbanas consolidadas.

¿EN QUÉ ZONAS SE APLICARÁ?

Uno de los puntos clave es que la ley no se aplicará en todo el estado, sino únicamente en los condados que cuenten con al menos 15 estaciones ferroviarias o de transporte guiado. Hasta ahora, los ocho condados que cumplen ese requisito son:

Los Ángeles

San Diego

Orange

Santa Clara

Alameda

Sacramento

San Francisco

San Mateo

ZONAS EXACTAS DONDE SE PODRÁN CONSTRUIR EDIFICIOS DE HASTA SIETE PISOS

La SB 79 define dos radios de influencia alrededor de las estaciones:

1. Hasta un cuarto de milla (400 metros):

En estas áreas, que incluyen estaciones de Amtrak, el Metro de Los Ángeles y paradas del BART, los desarrolladores podrán construir edificios de altura máxima de 75 pies (unos siete pisos).

2. Hasta media milla (800 metros):

También se permitirá la construcción de edificios más altos, aunque con un límite menor al del primer radio. Aun así, seguirá siendo mucho más flexible que las normas actuales de muchos condados.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR A PARTIR DE 2026?

Aunque todavía falta para que la SB 79 entre en vigor, ya se empiezan a ver movimientos de desarrolladores y autoridades municipales preparando cambios en sus planes urbanos. Muchas ciudades, como San José, Oakland y Long Beach, podrían experimentar un aumento de construcción en zonas estratégicas.

El verdadero impacto veremos recién unos años después. La construcción toma tiempo, y la adaptación de las ciudades también. Pero si el estado logra coordinar bien estos cambios, podríamos ver barrios más habitables, con mejor transporte y opciones de vivienda más accesibles.

El estado de California ha estado soportando una crisis de vivienda desde hace varios años (Foto: AFP)

