Si estás residiendo en Florida y eres fanático de las artes marciales, especialmente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), estarás contento con la reciente legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis. Sucede que los conductores de este estado tienen la oportunidad de conseguir una placa inspirada en esta importante empresa que promueve este deporte de contacto . ¿Quieres ser el primero en portar este distintivo por las carreteras? En esta nota, te explicaré cómo puedes adquirirla con una guía totalmente comprensible.

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Aunque el programa de placas especiales lleva años vigentes en el ‘Estado del Sol’, la reciente aprobación de la Ley SB-246 ha dado luz verde para que se incorporen nuevos diseños a las matrículas vehiculares, entre las que destaca el modelo de UFC.

Esta iniciativa promulgada por el gobernador DeSantis, cuyo mandato finalizará este 2026, tiene un propósito: destinar los fondos recaudados a la UFC Foundation, entidad que respalda hospitales infantiles, apoyo a servicios de emergencia, militaras y programas de mentoría juvenil.

Los distintos eventos estelares ofrecidos por la UFC son visualizados por millones de personas en el mundo. (Crédito: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / TASOS KATOPODIS

Cuándo estará disponible la placa de UFC en Florida y cómo solicitarla

De acuerdo al gobierno estatal, este diseño inspirado en la Ultimate Fighting Championship podrás comprarlo en preventa desde el 1 de octubre del presente año. Dicho modelo contará con la inscripción ‘UFC Lives Here’ en la parte inferior.

En caso estés interesado en adquirirla, deberás acudir a la oficina de recaudación de impuestos de tu respectivo condado para que realices la gestión , así lo señaló el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés).

Ten en cuenta que, además de cubrir la tasa de registro estándar, es necesario que pagues un monto extra para que se aplique dicho diseño.

Se espera que este sea la nueva placa de UFC que cualquier conductor pueda usar desde el 1 de octubre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Existen más diseños de placas especiales en Florida

Además de la compañía de artes marciales mixtas, un grupo de entidades recibió la aprobación oficial para contar con una placa especial. Estas son las opciones que también estarán disponibles desde el 1 de octubre:

Miami Northwestern Alumni Association

Christopher Columbus High School

Miami Dade College

St. Petersburg College

United States Naval Academy

United States Military Academy

Florida Film Legacy

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